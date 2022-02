Nền nhiệt dưới 8 độ C, những người bán hàng rong vẫn bươn chải mưu sinh

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh, từ ngày 19-2, nhiệt độ các tỉnh phía Bắc giảm nhanh và sâu xuống ngưỡng 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, khả năng có mưa tuyết, băng giá.