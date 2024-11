Nên hay không làm răng bọc sứ nguyên hàm?

Bọc răng sứ nguyên hàm là gì?

Bọc răng sứ nguyên hàm là phương pháp phục hình nha khoa, trong đó toàn bộ các răng trên một hàm sẽ được phủ bằng lớp sứ chất lượng cao. Phương pháp này giúp khắc phục hoàn toàn các khuyết điểm về răng, giúp đem lại nụ cười trắng sáng và phục hồi chức năng ăn nhai hiệu quả.

Bọc răng sứ nguyên hàm giúp cải thiện thẩm mỹ toàn diện cho cả hàm răng

Có nên bọc răng sứ nguyên hàm không?

Việc bọc răng sứ nguyên hàm có nên hay không sẽ phụ thuộc vào tình trạng răng miệng của mỗi cá nhân. Nếu răng trên cùng một hàm gặp nhiều vấn đề cùng lúc thì bọc răng sứ nguyên hàm sẽ là một giải pháp hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc có nên bọc răng sứ nguyên hàm hay không còn phụ thuộc rất lớn vào chi phí. Bởi lẽ, bọc răng sứ nguyên hàm sẽ tốn kém hơn nhiều so với bọc 1-2 răng riêng lẻ.

Những trường hợp nào nên bọc răng sứ toàn hàm?

Theo chia sẻ của bác sĩ Mai Hồng Thái, Trưởng khoa nha khoa răng s ứ I-Dent DiamondTech , một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ, bọc răng sứ nguyên hàm đặc biệt phù hợp với những trường hợp sau:

Răng ố vàng, xỉn màu, nhiễm fluor, nhiễm tetracycline

Răng mẻ vỡ, mòn rìa cắn.

Răng thưa kẽ, dáng răng không đều

Răng hô, móm nhẹ

Răng đã điều trị tủy

Các trường hợp nên bọc răng sứ toàn hàm

Làm răng sứ nguyên hàm loại nào tốt?

Hiện nay có 2 loại răng sứ được sử dụng phổ biến trên thị trường là răng sứ toàn sứ và răng sứ kim loại. Mỗi loại đều có chi phí, ưu và nhược điểm khác nhau.

Răng sứ kim loại:

Răng sứ kim loại có cấu tạo gồm khung sườn kim loại bên trong và lớp sứ bao bọc bên ngoài. Do được làm từ kim loại nên dễ bị oxi hóa, gây ra tình trạng thâm đen viền nướu sau một thời gian sử dụng. Hơn nữa, tuổi thọ loại răng sứ này khá ngắn, chỉ từ 5-7 năm.

Chính vì những hạn chế này, răng sứ kim loại thường được các bác sĩ chỉ định phục hình cho các răng hàm, những vị trí ít lộ ra khi cười, nhằm hạn chế tối đa các vấn đề về thẩm mỹ.

Tình trạng đen viền nướu do sử dụng răng sứ kim loại

Răng toàn sứ:

Răng toàn sứ được chế tác hoàn toàn 100% từ sứ cao cấp. Vì vậy, loại răng sứ này đảm bảo tính thẩm mỹ cao, không gây hiện tượng đen viền nướu. Răng toàn sứ thường được bác sĩ khuyến nghị sử dụng cho các răng ở vị trí dễ nhìn thấy như răng cửa, giúp bạn tự tin khoe nụ cười rạng rỡ.

Với tuổi thọ có thể lên đến 20 năm khi được chăm sóc đúng cách, răng toàn sứ là một giải pháp phục hình răng bền vững và lâu dài. Tuy nhiên, răng toàn sứ sẽ có giá thành cao hơn nhiều so với răng sứ kim loại.

Nướu hồng hào khỏe mạnh, răng trắng sáng với phương pháp bọc răng toàn sứ

Để biết loại răng sứ nào phù hợp với tình trạng răng miệng, bạn nên đến cơ sở nha khoa uy tín để gặp các bác sĩ tư vấn để lựa dòng sứ phù hợp và đảm bảo sức khỏe răng miệng.

Nha khoa răng sứ I-Dent DiamondTech - Địa chỉ bọc răng sứ nguyên hàm uy tín

Nha khoa răng sứ I-Dent DiamondTech là địa chỉ bọc răng sứ nguyên hàm uy tín hàng đầu tại TPHCM, đã thực hiện hơn 10.000 ca bọc răng sứ, mang lại nụ cười trắng sáng và hàm răng khỏe mạnh cho nhiều khách hàng.

Nha khoa ứng dụng công nghệ CAD/CAM CNC được chuyển giao từ Tập đoàn Imes-Icore (Đức), đảm bảo răng sứ được chế tác khít sát toàn hàm. Đồng thời hạn chế tối đa việc mài răng và mang lại nụ cười đều đẹp, trắng sáng.

I-Dent DiamondTech quy tụ đội ngũ tiến sĩ, bác sĩ CKI với hơn 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực thẩm mỹ răng sứ. Các bác sĩ tốt nghiệp chuyên khoa RHM tại trường ĐH Y dược TP HCM và được đào tạo chuyên sâu ở Châu Âu, thành thạo các kỹ thuật bọc răng sứ hiện đại, giúp quá trình thẩm mỹ diễn ra êm ái, không đau.

Nha khoa răng sứ I-Dent DiamondTech tự hào là đơn vị nha khoa đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 do Vương Quốc Anh cấp, đồng thời cũng là đơn vị đạt chứng nhận "Top 10 nha khoa uy tín 2023". Do đó, khách hàng có thể hoàn toàn an tâm khi bọc răng sứ toàn hàm tại nha khoa.

Với những thế mạnh trên, nha khoa răng sứ I-Dent DiamondTech chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm bọc răng sứ nguyên hàm an toàn, chất lượng.

Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ nha khoa tại nha khoa răng sứ I-Dent DiamondTech

Thông tin liên hệ:

Nha khoa răng sứ I-Dent DiamondTech

Công ty TNHH Implant Nha Khoa I-Dent

Địa chỉ:

Cơ sở 1: 19V Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

Cơ sở 2: 193A-195, Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, TP. HCM

SĐT: 094 1818 616

Email: nhakhoa.ident@gmail.com

Website: https://rangsucaocap.vn/

Map: https://www.google.com/maps?cid=6156776520849378574