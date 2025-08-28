Hầu hết mọi người đều duy trì thói quen đánh răng ít nhất 2 lần một ngày, một lần vào buổi sáng và một lần trước khi đi ngủ. Tuy nhiên việc đánh răng trước hay sau bữa sáng tốt hơn vẫn là điều khiến không ít người băn khoăn. Theo Tiến sĩ, nha sĩ Apoena de Aguiar Ribeiro của ĐH Bắc Carolina (Mỹ), có những ưu, nhược điểm bạn nên biết trước khi quyết định thời điểm đánh răng.

Đánh răng trước và sau ăn sáng khác nhau thế nào?

Trên thực tế, một số thực phẩm phổ biến trong bữa sáng như ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt đều chứa carb lên men mà vi khuẩn “thích ăn”. Trong khi đó thời điểm bạn mới thức dậy buổi sáng, vi khuẩn trong miệng đang đạt đến mức độ cao nhất và là nguyên nhân gây hôi miệng. Không đánh răng trước bữa sáng có thể khiến vi khuẩn phát triển và nhân lên, hình thành axit tấn công nướu và làm mòn lớp men răng, làm mọi người dễ sâu răng hơn.

Tiến sĩ de Aguiar Ribeiro cho biết thêm, một lý do khác để đánh răng trước khi ăn sáng là để kích thích tuyến nước bọt hiệu quả. Khi ngủ nước bọt giảm đi nhiều và khiến bạn bị khô miệng, khiến răng dễ bị axit tấn công hơn vào buổi sáng. Nghiên cứu cho thấy sau khi đánh răng, lượng nước bọt tiết ra trong miệng có thể tăng vọt trong 5 phút.

Nước bọt chứa bicarbonate giúp trung hòa axit trong miệng, tiêu diệt vi khuẩn một cách tự nhiên. Nha sĩ này khuyến khích mọi người nên sử dụng kem đánh răng có chứa florua ít nhất 2 phút trước bữa sáng, giúp chống lại sâu răng tốt hơn, loại bỏ mảng bám và vi khuẩn trên răng miệng.

Trong khi đó, Tiến sĩ, nha sĩ Carlos González-Cabezas, Trường Nha khoa Đại học Michigan (Mỹ) lại cho rằng ngay cả khi đánh răng ngay trước bữa sáng, vẫn có khả năng cao vi khuẩn còn tồn tại và sinh sôi trong khi ăn sáng. Vì vậy việc vệ sinh răng miệng sau bữa ăn cần thiết hơn cả để giảm thiểu số vi khuẩn còn sót lại, hạn chế sâu răng.

Tiến sĩ người Anh Jay Joshi nhận định đánh răng sau bữa ăn sáng giúp bảo vệ răng khỏi tác hại tiềm tàng do thực phẩm và đồ uống có tính axit gây ra. Thói quen này cũng giúp làm giảm cơn thèm ăn vặt, quản lý chế độ ăn tốt hơn, thuận tiện với những người cần giao tiếp, gặp gỡ sau bữa sáng.

Nên đánh răng vào thời điểm nào buổi sáng?

Tiến sĩ, nha sĩ Apoena de Aguiar Ribeiro nhận định việc lựa chọn thời điểm đánh răng tùy thuộc vào sự lựa chọn phù hợp hơn với bạn vì có rất ít nghiên cứu xem xét vấn đề này và kết quả của chúng còn chưa thống nhất. Tiến sĩ Rocio Quinonez, giáo sư nha khoa nhi tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ) cũng đồng ý với nhận định này và lưu ý bạn nên đánh răng vào thời điểm bản thân dễ duy trì nhất.

Tuy nhiên các nha sĩ đều khuyến cáo nhiều người nên thay đổi thói quen đánh răng ngay lập tức sau khi ăn sáng. Việc này làm suy yếu men răng, nhất là khi bữa sáng có nước cam, cà phê, trái cây họ cam quýt, bánh mì, bánh ngọt, hoa quả sấy. Các nha sĩ đưa ra lời khuyên nên đợi ít nhất 30 phút - 1 tiếng nếu muốn vệ sinh răng miệng sau bữa sáng. Trong thời gian này bạn có thể uống nước hoặc nhai kẹo cao su không đường để loại bỏ mùi từ thức ăn.

Ngoài ra bạn cũng không nên đánh răng quá nhanh vì không thể loại bỏ hết thức ăn thừa, còn chải răng quá nhiều, quá mạnh hoặc quá lâu sẽ dễ làm hỏng men răng. Thời gian đánh răng được các nha sĩ đề xuất là từ hơn 1 phút - 3 phút.

Điều quan trọng hơn thời điểm đánh răng là việc duy trì thói quen đánh răng 2 lần/ngày vào 2 thời điểm quan trọng nhất là buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ để hàm răng chắc khỏe, sáng bóng và không có mùi hôi.