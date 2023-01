Nên "chốt đơn" TV cao cấp nào cho phòng khách sang chảnh?

Nhu cầu mua sắm TV mới đón Tết tăng cao, và cùng với đó là bạt ngàn những lựa chọn dễ khiến ai nấy phải đau đầu. Dù vậy, nếu thực sự muốn trải nghiệm chất lượng hình ảnh, âm thanh cao cấp vượt trội thì sẽ chỉ có vài cái tên nổi bật đáng chú ý, ví dụ như chiếc TV Samsung Neo QLED 8K 85 inch này chẳng hạn.



Nói về điều này, BLV bóng đá nổi tiếng Anh Quân chia sẻ: "Đối với tôi xem bóng đá qua TV vẫn là 1 niềm yêu thích to lớn. Màn hình rộng, âm thanh sống động phê hơn nhiều so với xem qua điện thoại, máy tính bảng hay laptop". Đây cũng là lý do khiến anh lựa chọn kích thước 85 inch trên chiếc Samsung Neo QLED mới, để ai xem đều sẽ thấy "rung động", thấy sự "wow" về khả năng hiển thị.

BTV Anh Quân bên chiếc TV Samsung Neo QLED 8K mới.

Ấn tượng đầu tiên về chiếc TV của Anh Quân là thiết kế cực kì cao cấp, màn hình 85 inch siêu lớn. Đặc biệt, thiết kế viền đen xung quanh gần như biến mất nên hình ảnh cảm giác như nổi bật, chân thực hơn.



Với nhiều người độ phân giải 8K có thể là thừa thãi nhưng với Anh Quân, đây là khía cạnh giúp anh có giờ phút xem bóng đá "đỉnh" hơn bao giờ hết. Từng chi tiết, từng ngọn cỏ trên sân đều được thể hiện rõ nét. "Vốn dĩ không được ra sân, nếu xem ở nhà thì phải xem với chất lượng tốt nhất. Đầu tư vào TV 8K là quá xứng đáng". - Anh bình luận về chiếc TV.

Yêu cầu siêu cao này hoàn toàn có lý do chính đáng đối với BLV Anh Quân: Anh muốn có được cảm giác như đang được ngồi trên sân cỏ, được tác nghiệp trực tiếp tại trận đấu với góc nhìn thật rộng, cảm nhận rõ âm thanh của từng đường bóng, nhìn thấy từng cầu thủ, các khán đài và khán giả vây quanh.

Hình ảnh sắc nét, âm thanh vòm sống động kết hợp để cho cảm giác như đang trực tiếp ngồi tại sân.

Nhiều bạn cũng thắc mắc, chất lượng 8K của TV này có thực sự là "8K" không? Anh chàng BLV cũng có ngay câu trả lời sau khi tìm hiểu kĩ lưỡng: Mẫu TV Neo QLED của Samsung sử dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cấp hình ảnh lên gần chuẩn 8K nhất nhờ bộ xử lý Quantum Processor mới, tích hợp đến 20 mạng mô phỏng thần kinh để phân tích và nâng cấp nội dung phát theo thời gian thực. Chiếc TV có thể nhận diện người dùng đang xem bóng đá, phân tích từng cảnh quay rồi nâng cấp dữ liệu hình ảnh sao cho sắc nét nhất mà vẫn giữ độ trung thực cần có.



Để hỗ trợ cho tấm nền 8K chất lượng cao, dòng TV Neo QLED này còn được Samsung tích hợp lớp đèn nền miniLED thế hệ mới. Mỗi bóng miniLED chỉ nhỏ bằng 1/40 đèn LED thông thường, có thể thắp sáng hoặc tắt đi theo từng cụm nhỏ để tăng cường dải tương phản, độ sâu hình ảnh, cho màu đen "đen" hơn mà vùng sáng vẫn sáng rực rỡ. Anh chia sẻ bố mình từng nói, muốn biết TV chất lượng thật hay không, phải chọn loại nào tạo được độ sâu hình ảnh tốt như TV Neo QLED 8K này.

TV Neo QLED 8K với lớp đèn nền miniLED mang lại độ sâu hình ảnh, tăng cường độ sáng và cho màu đen thật sự "đen".

Cùng với đó, công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos cũng là thứ mà Anh Quân quan tâm để có thể cảm nhận bầu không khí sôi động như đang ngồi trên khán đài, nghe rõ âm thanh cổ vũ từ khán giả. Với anh, âm thanh là cảm giác quan trọng nhất vì nó là thứ luôn truyền vào tai, dù mắt đang nhìn đi đâu thì vẫn cảm nhận được. Xem bóng đá mà thấy âm thanh vang lên từ 4 phía, trên - dưới - trái - phải quả thực là 1 trải nghiệm tuyệt vời.



Cuối cùng, 1 tính năng tưởng nhỏ mà được Anh Quân cực kì thích chính là tính năng Multiview. Tính năng này cho phép anh chia màn hình ra thành nhiều phần khác nhau để vừa xem bóng đá, vừa video call với bạn bè để bình luận về trận bóng, cảm giác không khác gì đang được cùng nhau xem tại chỗ vậy.

Tất cả những tính năng, đặc điểm trên kết hợp với nhau đã tạo ra trải nghiệm xem bóng đá "đỉnh cao" mà Anh Quân kì vọng ở 1 chiếc TV cao cấp. Bạn thì sao, đã thấy "ngỡ ngàng và ngã ngửa" với các tính năng độc đáo trên TV Neo QLED 8K mới từ Samsung chưa?