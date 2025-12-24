Ném vali chứa ma túy vào sau nhà nguyên bí thư xã để che giấu tội cho con rể

Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Bá Tây (SN 2004), Phan Thị Kiều (SN 2002) và Nguyễn Thị Cẩm (SN 1974), trú tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm.

Chiếc vali chứa ma túy bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin ban đầu, sáng sớm một ngày giữa tháng 10/2025, ông T. T (SN 1962), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng), bất ngờ phát hiện chiếc vali lạ ai đó ném ở phía sau bếp của gia đình. Nghi ngờ có việc chẳng lành, ông T trình báo sự việc tới cơ quan công an …

Tiếp nhận tin báo của nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ, lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra chiếc vali trên.

Bên trong vali này, có một vali nhỏ hơn, chứa nhiều túi nilon đựng tinh thể màu trắng, bột màu cam, viên nén và nhiều cân tiểu ly. Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, các chất đựng trong chiếc vali là ma túy, loại ketamine và methamphetamine, tổng trọng lượng gần 2,73kg.

Trước tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Công an xác định nhóm đối tượng nghi vấn có liên quan gồm Nguyễn Thị Cẩm, có con rể là Phan Bá Tây, chị ruột của Tây là Phan Thị Kiều.

Kiều và Tây trước đó đã bị Công an TP.HCM bắt quả tang trong một vụ mua bán khoảng 300g chất ma túy.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Phan Thị Kiều buộc phải khai nhận đã mua số chất ma túy trên của hai đối tượng quê ở TP.HCM và Hải Phòng để tiêu thụ tại TP.HCM. Số còn lại đưa cho Tây đem về nhà mẹ vợ chất giấu ở xã Sơn Mỹ.

Tuy nhiên, khi chưa kịp đem ma túy đi tiêu thụ, Phan Thị Kiều đã bị Công an TP.HCM bắt giữ cùng một số đối tượng khác.

Hay tin Kiều bị bắt, Nguyễn Thị Cẩm liền đem ném chiếc vali chứa ma túy vào sau nhà nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ nhằm che giấu hành vi.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố Phan Bá Tây và Phan Thị Kiều về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Cẩm về tội che giấu tội phạm.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.