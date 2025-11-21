Vụ cháu bé bị bà nội và 2 người đàn ông bạo hành: Bà dương tính với ma túy, lý lịch bất hảo

Liên quan đến vụ việc cháu T.P.A. (sinh năm 2012, ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) bị bà nội và 2 người đàn ông bạo hành dã man trong suốt 4 tiếng đồng hồ khiến dư luận phẫn nộ, ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm người hành hạ cháu bé về tội Cố ý gây thương tích.

Đó là Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi, bà nội cháu A.), Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ 2 của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng). 3 đối tượng đã đánh cháu bé bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 5%.

Qua kiểm tra, ông Thành và bà Hằng đều dương tính với chất ma túy. (Ảnh: Cơ quan công an)

Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin thêm, kết quả kiểm tra ma túy đối với các đối tượng cho thấy, bà Hằng và ông Thành dương tính. Ngoài ra, bà Hằng đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lương Quốc Trung có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích; Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

Thông tin khiến dư luận ngỡ ngàng, mong pháp luật xử nghiêm các đối tượng.

Sức khỏe nạn nhân hiện ra sao?

Về tình hình sức khỏe của cháu P.A., chia sẻ trên báo VietNamNet , bác sĩ Hoàng Văn Dung, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, hiện sức khỏe của cháu A. đã tiến triển tích cực. Tinh thần của cháu bé đã tốt hơn, các vết thương phần mềm đang dần lành lại. Nạn nhân có thể được xuất viện vào đầu tuần tới nếu diễn biến thuận lợi.

Trước đó, mạng xã hội bất bình trước thông tin cháu P.A. bị chính bà nội, chồng mới của bà nội, anh trai bà nội bạo hành, gây nhiều thương tích trên cơ thể. 3 đối tượng đã cùng cuốc, phần sống dao, khúc gỗ, chảo, chổi lau nhà, gậy,... để đánh cháu bé. Nguồn cơn dẫn đến vụ việc là do 3 người này nghi ngờ cháu P.A. lấy tiền của bà nội. Cháu P.A. sau đó đã tìm cơ hội chạy thoát, được người dân đưa đi bệnh viện.

Chị T.Q.T. (32 tuổi, ở Thái Nguyên, mẹ của cháu A.) sau đó đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Cháu P.A. bị người thân đánh đến bầm tím cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 5%.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí , chị T. kể, chị và con trai bà Hằng có với nhau 3 người con. Họ đã ly hôn từ nhiều năm trước, chị T. nuôi con trai lớn, còn 2 bé gái sinh đôi trong đó có P.A. được nhà nội chăm sóc từ khi 1 tuổi. Hai gia đình vẫn đi lại, giữ mối quan hệ.

Người mẹ cho hay, trước đây, P.A. được ông bà nội chăm sóc, được đi học như bình thường song khoảng 2 năm trở lại đây, cháu bé có kể với mẹ việc thường bị bà đánh, cáo buộc trộm tiền dù không có bằng chứng.

Sau sự việc này, chị T. sẽ đón 2 con gái về sống cùng để đảm bảo an toàn cho các cháu.