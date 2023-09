Né xe tang, xe tải lật xuống kênh

Tầm trưa ngày 9/9, xe tải chở tôn BKS 62H - 007.44 do tài xế T.Q.Đ. (44 tuổi, Phường 7, TP. Tân An, Long An) lưu thông trên đường giao thông nông thôn An Thạnh hướng từ đường tỉnh 827 ra đường Nguyễn Thông.

Theo tài xế Đ. cho biết, xe chở tôn đến xã Bình Quới giao cho người dân bị thiên tai do bị lốc xoáy chiều ngày 8/9.

Né một xe tang, xe tải trật bánh lật xuống kênh.

Chiếc xe này đang trên đường đi giao tôn cho các hộ dân bị lốc xoáy tốc mái chiều 8/9.

Theo người dân ở đây, đoạn đường này nhỏ bề ngang, mặt đường yếu nhưng thường xuyên xuất hiện nhiều xe lớn, có cả xe 45 chỗ... nên đường nhiều đoạn lồi lõm, xe ô tô gầm thấp chạy vào hay bị cạ gầm.

Khi lưu thông đến địa phận xã Bình Quới xe di chuyển sát lề né một xe tang cùng chiều xin vượt và đã bị trượt bánh, ngã nằm ngang xuống kênh, tôn bị rớt ra ngoài nằm dưới kênh.

Rất may, tài xế không bị thương và thoát ra ngoài, đã liên hệ với đội cứu hộ xe cẩu để đem xe lên bờ.