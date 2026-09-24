Nể phục diễn viên Vbiz mắc chứng thần kinh hiếm gặp: Vượt nghịch cảnh để làm nghề, hát hay - diễn giỏi xứng điểm 100!

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Trại Buôn Người cuối cùng cũng đã sẵn sàng lên kệ và đón chào khán giả xem phim. Ngay từ ngày công chiếu sớm đầu tiên, phim đã chiếm top 1 doanh thu phòng vé, nhận về nhiều phản ứng tích cực từ khán giả.

Giữa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của dự án, một trong số những cái tên được khán giả quan tâm nhất lại là tân binh điện ảnh Đinh Viết Tường. Trại Buôn Người đánh dấu lần đầu tiên nam TikToker lấn sân sang đóng phim, giúp anh có thêm cơ hội thể hiện tài năng nghệ thuật tới công chúng. Trước đó, tại sự kiện họp báo ra mắt ở TP.HCM ngày 22/8, Viết Tường cũng gây chú ý dù chỉ diện trang phục đơn giản nhưng không kém phần gọn gàng.

Viết Tường có vai diễn đầu tay trong Trại Buôn Người

Viết Tường diện trang phục đơn giản nhưng không kém phần gọn gàng

Lần đầu ra mắt với tư cách diễn viên, đứng giữa đông đảo nghệ sĩ, báo chí và khán giả, Viết Tường không giấu được sự hồi hộp. Những biểu hiện của hội chứng TICS mà anh mắc phải từ nhỏ liên tục xuất hiện với các cử động và âm thanh ngoài ý muốn. Càng căng thẳng, những biểu hiện ấy dường như càng rõ rệt. Anh nhiều lần phải cố gắng kiểm soát cơ thể, liên tục lau mồ hôi trên gương mặt khi đối diện với ống kính.

Nhưng điều khiến khán giả xúc động không nằm ở những cử động đặc biệt ấy, mà ở việc Viết Tường vẫn chọn bước lên thảm đỏ và liên tục nhận được sự quan tâm từ các đồng nghiệp. Thực tế, vài phút xuất hiện trước ống kính là cả một hành trình dài mà chàng trai sinh năm 2002 đã phải đi qua. Từ những ngày đầu xuất hiện triệu chứng TICS khi còn học lớp 7, đến những lần thất bại trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, Viết Tường chưa bao giờ thực sự từ bỏ ước mơ của mình.

Viết Tường khó khăn kiểm soát cơ thể khi đứng trước đám đông báo chí và khán giả

Dù sự kiện ra mắt phim đã diễn ra được 3 ngày nhưng hiện tại, những hình ảnh Viết Tường mồ hôi nhễ nhại, liên tục có những cử động ngoài ý muốn tại thảm đỏ vẫn nhận được sự quan tâm và đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động và dành lời động viên cho anh. Không ít người còn rủ gia đình, bạn bè ra rạp xem Trại Buôn Người, coi đó như một cách ủng hộ chàng trai đã dũng cảm bước qua nỗi sợ để theo đuổi điều mình yêu thích.

Một số bình luận của netizen:

- Xem bạn ý mà mình khóc luôn, thương quá đi mất.

- Ngưỡng mộ nỗ lực của Tường, mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với bạn.

- Cảm thấy anh đi qua chỗ đông người thì bệnh càng nặng hơn hay sao ý.

- Rủ cả nhà đi xem phim vì bạn này.

- Hình như hội chứng này là mỗi khi áp lực, căng thẳng thì các biểu hiện sẽ càng rõ hơn.

- Mấy anh chị trong nghề thương cũng tạo điều kiện cho bạn tham gia nhiều dự án và chương trình.

Viết Tường vào vai một nạn nhân ở trại buôn người trong phim

Đinh Viết Tường sinh năm 2002, quê Vĩnh Linh, Quảng Trị. Anh được biết đến qua câu chuyện vượt qua hội chứng TICS/Tourette để theo đuổi nghệ thuật. Tường bắt đầu xuất hiện các cử động và âm thanh ngoài kiểm soát từ năm lớp 7, đặc biệt rõ rệt khi hồi hộp hoặc căng thẳng.

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh vào TP.HCM với mong muốn thi vào Nhạc viện. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình và ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tường phải trở về quê. Đến năm 2021, anh một lần nữa trở lại TP.HCM để theo đuổi ước mơ nhưng không đỗ vào Nhạc viện.

Không có con đường nghệ thuật trải sẵn trước mắt, Viết Tường làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống như phụ quán cà phê, dạy múa, biên đạo cho các lớp học. Song song đó, anh bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội.

Từ những video ca hát, nhảy múa và cuộc sống thường ngày, câu chuyện của một chàng trai mang hội chứng TICS nhưng vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật dần chạm đến nhiều người. Kênh TikTok của Viết Tường hiện có hơn 720.000 người theo dõi cùng hơn 20 triệu lượt thích. Anh cũng từng tham gia Tân Binh Toàn Năng, thử sức ở lĩnh vực biểu diễn và có cơ hội đứng chung sân khấu với Bùi Công Nam. Năm 2025, hành trình của Tường được ghi nhận tại chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt.

Và giờ đây, Viết Tường có thêm một dấu mốc khác, khi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với Trại Buôn Người. Có thể với nhiều diễn viên, một buổi công chiếu chỉ là bước khởi đầu cho một bộ phim. Nhưng với Viết Tường, việc có thể đứng trên thảm đỏ, đối diện với máy quay và khán giả, rồi tự tin nói rằng mình là một diễn viên có lẽ đã là một hành trình rất dài.

Viết Tường tại Tân Binh Toàn Năng

Nói thêm về dự án đầu tay của Viết Tường, Trại Buôn Người xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), người tìm cách cứu em gái rơi vào bẫy buôn người ở khu vực biên giới miền Tây. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, Ny cùng người bạn thân lại bị bắt và trở thành nô dịch trong một sào huyệt lừa đảo tàn bạo. Tại đây, họ gặp những nạn nhân khác cùng các trinh sát nằm vùng và âm thầm lên kế hoạch tìm đường thoát thân.

Bộ phim tập trung vào hành trình sinh tồn của những con người bị tước đoạt tự do, đồng thời khai thác tình thân, lòng dũng cảm và khát vọng trở về. Đây cũng là dự án có quy mô đáng chú ý khi mất khoảng 5 năm để phát triển và hoàn thiện, trong đó khoảng 3 năm xây dựng kịch bản và 2 năm quay dựng; ê-kíp huy động khoảng 700 diễn viên quần chúng, phần lớn đảm nhận các vai nạn nhân.