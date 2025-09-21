Mới đây, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thông tin đã tiếp nhận 2 ca ngộ độc cá nóc trong số 3 người ăn cá (người còn lại đã tử vong trên đường tới bệnh viện).



Khai thác tiền sử bệnh, bệnh nhân nam 21 tuổi cho biết sáng 23/8 đã cùng 2 người khác ra biển bắt cá và nấu ăn. Trong nồi nấu gồm một con cá nóc khoảng 200g cùng cá nghéo, bề bề, mực, rau mồng tơi và mì tôm. Một người trực tiếp chế biến và nấu.

Sau khi ăn cả con cá nóc, khoảng 20 phút sau người này bị đau đầu, buồn nôn dữ dội, ý thức chậm dần. Trên đường tới bệnh viện sau ăn khoảng 2 giờ, người này đã tử vong do ngừng tim.

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân 21 tuổi và người còn lại không trực tiếp ăn thịt cá nóc, nhưng có ăn phần còn lại trong nồi nấu. Sau ăn khoảng 4 giờ, họ bị tê bì đầu ngón tay, nhưng không nôn, không chóng mặt, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và không bị liệt.

Theo các bác sĩ, cá nóc chứa tetrodotoxin, loại độc tố thần kinh cực mạnh, mạnh gấp 275 lần xyanua, chỉ cần nửa mg cũng đủ gây tử vong cho người trưởng thành. Độc tố này tập trung nhiều ở các nội tạng và da cá nóc.

Thịt cá cũng chứa chất độc, gây ngộ độc và tử vong. Điều đáng nói, tetrodotoxin không bị phá hủy bởi nhiệt độ khi nấu chín, nên nếu chế biến không đúng cách, khi luộc, hấp, nướng, chiên… cá nóc vẫn có thể gây ngộ độc.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ với VTV : "Ngộ độc cá nóc nằm trong nhóm ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong rất cao. Độc tố tác động trực tiếp lên thần kinh và tim mạch, khiến bệnh nhân tê bì môi lưỡi, liệt cơ toàn thân, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, ngừng thở và tử vong nhanh chóng. Đặc biệt, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu."

Bác sĩ Nguyên cũng cảnh báo, không chỉ cá nóc mà nhiều sinh vật biển khác như bạch tuộc vòng xanh, một số loài ốc biển, con so… cũng chứa tetrodotoxin. Nguy hiểm hơn, độc tố này từng được phát hiện trong các sản phẩm chế biến như chả cá, cá khô tẩm vừng.

"Người dân tuyệt đối không được đánh bắt, mua bán, chế biến và sử dụng cá nóc, bạch tuộc vòng xanh, con so dưới bất kỳ hình thức nào. Cách duy nhất để phòng ngừa là nói 'không' với những thực phẩm nguy hiểm này", TS.BS Nguyên nhấn mạnh.

Độc tố tetrodotoxin tác động trực tiếp lên hệ thần kinh và tim mạch, sau ăn trong thời gian nhanh chóng tính bằng phút, bệnh nhân bị tê bì, thường có tê bì quanh môi lưỡi, mặt, rồi liệt các cơ toàn thân, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, co giật, hôn mê.