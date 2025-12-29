Trang Sina đưa tin ngày 27/12, bộ phim cổ trang Tiêu dao của đạo diễn Từ Kỷ Châu chính thức lên sóng. Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn họ Từ từng hợp tác trong phim Yên Chi , nên nữ diễn viên đã góp mặt trong Tiêu Dao với vai trò khách mời. Cô đóng nhân vật Toái Mộng Tiên Quân, là một đọa tiên vì yêu sinh hận.

Tạo hình tiên quân của Triệu Lệ Dĩnh được khen thoát tục, tràn đầy tiên khí. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên đóng vai phản diện trên màn ảnh nhỏ.

Triệu Lệ Dĩnh được coi là át chủ bài được giới thiệu cuối cùng của Tiêu Dao , dù chỉ đóng vai khách mời xuất hiện thời gian ngắn cô cũng có bài đăng riêng. Tạo hình tiên quân của Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi thoát tục, mang vẻ đẹp kinh diễm không giống người phàm. Các chủ đề liên quan tới Triệu Lệ Dĩnh và vai diễn Toái Mộng Tiên Quân thu hút tới hơn 70 triệu lượt đọc chỉ tính riêng trên Weibo. Video giới thiệu cô cũng thu hút hơn 600.000 lượt yêu thích chỉ sau chưa đầy một ngày trên Douyin.

Theo Sina , Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao có lưu lượng truy cập hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ. Mỗi hoạt động của cô đều thu hút sự chú ý từ công chúng. Nhiều năm qua, Triệu Lệ Dĩnh có vô số vai diễn thành công, từ đó tập hợp được lượng người xem khổng lồ, rất nhiều khán giả bày tỏ họ không có ý định xem Tiêu dao nhưng vì sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh nên muốn xem thử.

Triệu Lệ Dĩnh được cho là đẹp lấn át cả nữ chính Đàm Tùng Vận.

Bên cạnh màn góp mặt bất ngờ trong phim Tiêu dao , Triệu Lệ Dĩnh sẽ ra mắt bộ phim Tiểu thành đại sự (tên cũ Người xây thành phố ). Đây là tác phẩm Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với tài tử Huỳnh Hiểu Minh, là dự án trọng điểm của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2026. Nữ diễn viên vào vai thị trưởng xây dựng một làng chài ven biển trở thành thành phố giao thương sầm uất.

Đây là dự án có kinh phí lớn, được đầu tư chỉn chu chất lượng từ dàn diễn viên tới đội ngũ sản xuất. Trong các cảnh hậu trường, có thể thấy đoàn phim thuê tới hơn 1.000 diễn viên quần chúng cho một cảnh quay.

Năm 2025 không phải là quãng thời gian thành công với Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim truyền hình Tại nhân gian của cô có thành tích không tốt do đề tài mới mẻ, nội dung thiếu cuốn hút. Tác phẩm điện ảnh Tương viên lộng mà cô đóng vai phụ cũng không thành công về mặt doanh thu. Triệu Lệ Dĩnh cũng dường như biến mất khỏi giới giải trí, không đóng phim hay tham gia chương trình truyền hình, thậm chí cô không tới các sự kiện tổng kết cuối năm của nền tảng sản xuất phim hay tạp chí. Vì vậy, khán giả chờ đón màn trở lại bùng nổ của Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2026 để lấy lại vị thế.