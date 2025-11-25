Náo loạn khắp Kbiz: Song Hye Kyo bồng bế 1 em bé bí ẩn

Mạng xã hội Hàn Quốc và cổng thông tin Naver vừa được một phen náo loạn khi những hình ảnh của "chị đẹp" Song Hye Kyo xuất hiện bên một em bé vô cùng đáng yêu được lan truyền chóng mặt! Khoảnh khắc nữ diễn viên ân cần bế, cưng nựng em bé như con ruột đã khiến công chúng đứng hình và đặt ra hàng loạt câu hỏi: "Phải chăng Song Hye Kyo đã có con? Hay đây là một dự án bí mật nào đó?".

Song Hye Kyo trông vô cùng rạng rỡ, ân cần và dịu dàng khi bế em bé. Ánh mắt cô tràn đầy yêu thương, những cử chỉ cưng nựng tự nhiên như một người mẹ thực thụ đã khiến fan "tan chảy". Khán giả đều phải công nhận, Song Hye Kyo thực sự có "tố chất làm mẹ".

Hình ảnh Song Hye Kyo bên 1 em bé khiến truyền thông náo loạn

Sự thật đằng sau "tình mẫu tử mới" này hóa ra lại vô cùng ấm áp và dễ thương. Trước khi những tin đồn đi quá xa, sự thật đã được làm sáng tỏ: Em bé đáng yêu này chính là con gái của một người bạn thân thiết của Song Hye Kyo. Nữ diễn viên nổi tiếng là người rất quý trẻ con và luôn dành tình cảm đặc biệt cho các bé.

Điều đặc biệt hơn nữa, em bé này còn có chung ngày sinh nhật với Song Hye Kyo! Đây thực sự là một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, khiến mối quan hệ giữa "chị đẹp" và thiên thần nhỏ càng trở nên khăng khít và đặc biệt. Chính vì vậy, Song Hye Kyo thường xuyên dành thời gian chơi đùa, chăm sóc em bé đáng yêu.

Em bé này có chung sinh nhật với Song Hye Kyo

Mặc dù chỉ là con của bạn thân, nhưng những hình ảnh này vẫn đủ sức khiến Naver "náo loạn", chứng tỏ sức hút không tưởng của Song Hye Kyo. Sự xuất hiện của Song Hye Kyo bên em bé bí ẩn không chỉ mang lại bất ngờ mà còn là một khoảnh khắc ấm áp, đáng yêu, cho thấy một khía cạnh đời thường, gần gũi và đầy tình cảm của nữ diễn viên quyền lực này.

Hình ảnh cô dịu dàng bên em bé đã làm nổi bật vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng và đầy nữ tính của Song Hye Kyo, khiến công chúng càng thêm yêu mến cô. Nhiều fan còn bày tỏ hy vọng "chị đẹp" sẽ sớm tìm được hạnh phúc riêng và có được những đứa con của chính mình, bởi lẽ cô trông thực sự phù hợp với vai trò làm mẹ.

Nhiều fan cho rằng Song Hye Kyo rất hợp với vai trò làm mẹ

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc không tuổi” và “nữ hoàng phim truyền hình châu Á”. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu tuổi teen, trước khi gây tiếng vang qua loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió mùa đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2022–2023). Nhờ diễn xuất tinh tế cùng khí chất sang trọng, Song Hye Kyo không chỉ là ngôi sao được yêu mến ở Hàn Quốc mà còn là biểu tượng văn hóa Hallyu toàn cầu.

Về đời tư, Song Hye Kyo từng có nhiều mối tình được công chúng quan tâm, đặc biệt là cuộc hôn nhân “thế kỷ” với Song Joong Ki sau khi hợp tác trong Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy hai năm, và vụ ly hôn năm 2019 trở thành tâm điểm truyền thông toàn châu Á. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ phong thái kín tiếng, tập trung vào công việc và tái khẳng định vị thế bằng loạt vai diễn trưởng thành, sâu sắc.

Song Hye Kyo vững vàng vị thế sao hạng S suốt gần 3 thập kỷ

Nguồn: Xports News



