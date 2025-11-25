Đám cưới sao nam phim giờ vàng bị ghét nhất hiện tại: Dàn sao cũng không hot bằng diện mạo gây sốc của chú rể!

Vào hôm 23/11, tài tử Lee Jang Woo (phim giờ vàng Cười Lên Dong Hae) đã tổ chức đám cưới với nữ diễn viên kém anh 8 tuổi - Jo Hye Won, tại khách sạn Lotte Hotel World (Seoul, Hàn Quốc) trước sự chứng kiến của khoảng 1000 khách mời. Trong giờ phút thiêng liêng, cô dâu chú rể khoác tay nhau bước lên lễ đường giữa khung cảnh lung linh và nhận được những tràng pháo tay chúc mừng của gia đình, bạn bè. Sau khi trao lời thề nguyện, cặp đôi dành cho nhau nụ hôn nồng nàn hệt như 1 thước phim ngôn tình.

Hôn lễ của tài tử Cười Lên Dong Hae quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ kim chi gồm Ahn Jae Hyun, Yoon Shi Yoon, Hwanhee (Fly To The Sky), Jun Hyun Moo... Thế nhưng không phải dàn khách mời nổi tiếng, mà chính ngoại hình của chú rể Lee Jang Woo trong đám cưới mới đây mới trở thành chủ đề nóng chiếm sóng mạng xã hội xứ củ sâm. Nhiều khán giả không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến sự thay đổi diện mạo khó tin của mỹ nam 1 thời. Từng sở hữu ngoại hình điển trai cùng nụ cười tỏa nắng nhưng giờ đây Lee Jang Woo bỗng như trở thành 1 người hoàn toàn khác sau khi phát tướng, tăng cân mất kiểm soát lên tới gần 100kg.

Lee Jang Woo khoác tay cô dâu Jo Hye Won trong niềm hạnh phúc dâng trào

Các khách mời ném hoa giấy về phía tân lang tân lương trong ngày vui của cặp đôi

Sau khi trao lời thề nguyện, cặp đôi hôn nhau say đắm giữa khung cảnh lung linh nơi lễ đường trước sự chứng kiến của khoảng 1000 khách mời

Diện mạo của chú rể Lee Jang Woo đã chiếm trọn spotlight. Từng sở hữu visual đầy cuốn hút nhưng ở thời điểm hiện tại, anh đã đánh mất vẻ ngoài nam thần vì tăng cân vùn vụt

Khi chứng kiến diện mạo Lee Jang Woo trong hôn lễ vào hôm 23/11, công chúng không khỏi tiếc nuối, không ngừng hoài niệm lại thời điểm anh "làm mưa làm gió" trên màn ảnh qua các bộ phim giờ vàng gây sốt (hình trái)

Ngoại hình gây sốc của chú rể Lee Jang Woo đã làm lu mờ luôn cả dàn nghệ sĩ nổi tiếng tới chung vui trong hôn lễ. Được biết, trong đám cưới mới đây, Ahn Jae Hyun, Yoon Shi Yoon... đã gửi tới Lee Jang Woo - Jo Hye Won những lời chúc mừng tốt đẹp. Jun Hyun Moo chủ trì trong đám cưới còn Hwanhee đã gửi tặng tân lang tân lương 1 bài hát chúc mừng

Đám cưới của Lee Jang Woo trở thành chủ đề nóng âu cũng là bởi suốt 1 tuần qua, anh hứng trọn "cơn mưa gạch đá" từ công chúng vì có hàng loạt phát ngôn nhạy cảm đụng chạm tới đồng nghiệp. Thậm chí, nhiều khán giả còn gán cho tài tử họ Lee danh hiệu "sao nam phim giờ vàng bị ghét nhất ở thời điểm hiện tại".

Làn sóng tẩy chay hướng về phía Lee Jang Woo xuất phát từ màn tái ngộ của anh và "vợ hờ" Eunjung (T-ara) trong 1 talk show hồi tuần trước sau 14 năm kể từ khi rời khỏi chương trình We Got Married. Tại đây, nam diễn viên gây sốc khi tự đặt ra nghi vấn Eunjung đã có thai nên mới phải cưới người không hợp với mình: "Em và đạo diễn Kim Byung Woo hồi đầu còn không có vẻ hợp nhau lắm, nên anh còn tưởng tin tức em kết hôn với anh ấy chỉ là 1 tin đồn thất thiệt. Anh cứ tự hỏi ‘Hay em ấy có thai rồi? Sao lại đột ngột kết hôn như vậy nhỉ?’. Thậm chí, anh còn nói với mẹ mình rằng ‘Mẹ ơi, con nghĩ Eunjung có bầu rồi’ trong sự nghi ngờ".

Chưa dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ còn ra sức khuyên Eunjung nếu muốn hạnh phúc thì tuyệt đối không được yêu nghệ sĩ nhỏ tuổi hơn mình. Từ hàng loạt phát ngôn kể trên, Lee Jang Woo đã trở thành tâm điểm chỉ trích vì không chỉ xúc phạm Eunjung mà còn có lời lẽ đụng chạm tới cả những đồng nghiệp hẹn hò, kết hôn với người kém tuổi.

Lee Jang Woo sụp đổ hình tượng sau hàng loạt phát ngôn nhạy cảm mới đây

