10 điên nữ đẹp nhất Hàn Quốc: Song Hye Kyo xếp sau Park Shin Hye, hạng 1 nhan sắc điên đảo chúng sinh

Các bộ phim Hàn Quốc ngày càng đa dạng về chủ đề, và các nữ chính cũng không còn bị giới hạn trong hình tượng trong sáng hay khổ đau. Ngược lại, nhiều cô nàng "tâm lý méo mó" đã trở thành hiện tượng, thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ tính cách điên dại nhưng đầy sức hút. Những nhân vật này càng "điên" càng quyến rũ, khiến khán giả vừa sợ vừa mê mẩn. Dưới đây là 10 nữ chính "điên nữ" đẹp nhất trong phim Hàn, những nhân vật vừa xinh đẹp vừa độc ác, tạo nên sức hút khó cưỡng.

1. Kim Yoo Jung - Dear X

Kim Yoo Jung vốn được mệnh danh là "em gái quốc dân Hàn Quốc", đã có màn lột xác ngoạn mục trong Dear X. Cô thủ vai Baek Ah Jin, nữ minh tinh có nhân cách phản xã hội, chịu ảnh hưởng từ bạo lực gia đình. Từ việc chứng kiến mẹ bị cha hại chết, đến việc lên kế hoạch để người vô tội giết cha mình, nhân vật này đi lên đỉnh cao danh vọng bằng sự thao túng tâm lý tinh vi. Kim Yoo Jung đã thể hiện xuất sắc hình tượng nữ phản diện, đồng thời phô diễn khả năng biến hóa diễn xuất đáng nể.

2. Go Min Si - The Frog

Go Min Si mang đến một màn diễn xuất rùng rợn trong The Frog. Cô vào vai một phụ nữ bí ẩn, đưa con trai đến sống tại một căn nhà gỗ trong rừng vào một mùa hè bình thường, nhưng lại đem theo những âm mưu giết người đẫm máu. Trong phim, Go Min Si không chỉ thủ vai một kẻ sát nhân máu lạnh mà còn thể hiện cảnh cười điên cuồng, cháy nổ và bạo lực, khiến khán giả vừa sợ vừa bị cuốn theo sức mạnh diễn xuất của cô.

3. Park Shin Hye - The Judge from Hell

Trong The Judge from Hell, Park Shin Hye lần đầu thử sức với hình tượng nữ phản diện, vào vai một thẩm phán từ địa ngục. Nhiệm vụ của cô là đưa những kẻ độc ác không còn khả năng ăn năn xuống địa ngục. Park Shin Hye thể hiện sự tàn nhẫn của nhân vật, trừng phạt kẻ bạo hành, mẹ kế độc ác, người cha giả điên hay những doanh nhân giết người, thực hiện "tư pháp cá nhân" bằng bạo lực. Khán giả xem đều cảm thấy đã đời với những màn trả thù mãn nhãn.

4. Chun Woo Hee - The 8 Show

Trong The 8 Show, câu chuyện xoay quanh 8 người bị mắc kẹt trong một tòa nhà 8 tầng để chơi trò sinh tồn. Chun Woo Hee vào vai cư dân số 8, tính cách kiêu ngạo và phóng túng, nắm giữ tất cả nguồn lực trên tầng thượng, trở thành đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Mọi người phải tuân theo chỉ thị của cô để sống sót. Khi trò chơi trở nên mất kiểm soát, những mệnh lệnh điên rồ của Chun Woo Hee càng tàn nhẫn, giẫm đạp lên tinh thần và thể xác người khác chỉ để vui, thể hiện hoàn hảo sự ác độc vô cớ.

5. Kim So Yeon - Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu

Nhắc đến nữ phản diện trong phim Hàn, không thể bỏ qua Kim So Yeon trong Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu. Cô thủ vai Cheon Seo Jin, giọng ca soprano và đại diện tập đoàn, có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng phá hoại hôn nhân của Kang Ma Ri và Lee Ji Ah. Mỗi lần xuất hiện, tạo hình lộng lẫy của Cheon Seo Jin khiến khán giả vừa kinh ngạc vừa mê mẩn. Kịch bản nhiều tình tiết "drama" cực đoan giúp vai diễn này trở thành một trong những nữ phản diện đáng nhớ nhất trong phim Hàn.

6. Lim Ji Yeon - The Glory

Trong The Glory, nhóm năm kẻ bắt nạt đều điên loạn, nhưng Lim Ji Yeon nổi bật nhất với vai Park Yeon Jin - nữ phản diện kinh điển, điên cuồng đến mức nguy hiểm đến tính mạng người khác. Những biểu cảm như cười méo, nhìn người khác đầy sát khí và gào thét điên loạn của Lim Ji Yeon khiến khán giả vừa sợ vừa say mê.

7. Song Hye Kyo - The Glory

Song Hye Kyo cũng tham gia The Glory với vai nạn nhân bạo lực học đường Moon Dong Eun. Dưới vẻ ngoài xinh đẹp, cô ẩn chứa vết thương tâm lý sâu sắc và lên kế hoạch trả thù nhóm kẻ bắt nạt cũ. Nữ diễn viên tận hưởng cảm giác trả thù nhưng vẫn cho thấy nỗi đau, khiến khán giả vừa đồng cảm vừa thán phục khả năng diễn xuất của cô.

8. Shin Ye Eun - The Glory

Shin Ye Eun đảm nhận vai Yeon Jin lúc còn là hoc sinh, sử dụng những chiêu trò như dùng dụng cụ làm tóc để tra tấn, tạo ấn tượng khó quên. Cô và Lim Ji Yeon cùng diễn xuất ăn ý, tuy khác tuổi nhưng thể hiện sự thống nhất trong tính cách và chuyển biến của nhân vật, chứng minh sức mạnh diễn xuất cực kỳ ấn tượng.

9. Seo Ye Ji - Điên Thì Có Sao

Trong Điên Thì Có Sao, Seo Ye Ji hóa thân thành nhà văn sách thiếu nhi Go Moon Young, có nhân cách phản xã hội. Cô vừa đẹp vừa điên, thể hiện sự cuồng nhiệt khi bắt nạt kẻ gây rối tại buổi ký tặng sách. Cảnh tỏ tình điên cuồng với nam chính cũng phô diễn sự mê muội, dám liều mạng, tạo nên một hình tượng vừa đáng sợ vừa quyến rũ.

10. Kim Da Mi - Tầng Lớp Itaewon

Vai diễn Jo Yi Seo của nữ diễn viên Kim Da Mi là ngôi sao mạng xã hội mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, sở hữu IQ 162 và thường có những hành vi nổi loạn. Ngay từ phân cảnh xuất hiện, Jo Yi Seo đã gây ấn tượng vì không ngần ngại đưa lên mạng xã hội video con gái quận trưởng bắt nạt bạn cùng lớp và "ăn miếng trả miếng" bằng một cái tát với quận trưởng. Phong cách thời trang ấn tượng, mái tóc ombre nổi bật cùng tính cách dù ngông cuồng nhưng yêu ghét rõ ràng, tự tin, thẳng thắn của Jo Yi Seo đã chinh phục người xem, góp phần làm nên thành công của Tầng Lớp Itaewon.