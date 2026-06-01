"Nàng thơ showbiz" 5 năm đi tù 3 lần vì nghiện: Nay mắc ung thư tá tràng di căn, hôn nhân với chồng tài xế cũng tan nát

24 tuổi bước lên thảm đỏ Cannes, được gọi là “ngọc nữ thế hệ mới”, sở hữu nhan sắc vừa mong manh vừa nổi loạn, nhưng giờ đây nữ diễn viên này lại phải vừa ôm bụng đau đớn vừa livestream bán xà phòng mỗi ngày để kiếm tiền thuốc thang. Người đang được nhắc tới chính là Tiêu Thục Thận - mỹ nhân từng nổi đình nổi đám của showbiz Đài Loan (Trung Quốc).

Từ "nàng thơ MV" đến minh tinh gợi cảm được săn đón nhất nhì showbiz

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976. Năm 2000, cô gây sốt khắp châu Á khi xuất hiện trong MV Dũng Khí của nữ ca sĩ Lương Tịnh Như. Với nhan sắc thanh thuần, gương mặt thanh tú, Tiêu Thục Thận nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thời kỳ đỉnh cao, cô được công ty giải trí bao bọc hết mực, phủ sóng khắp màn ảnh. Chỉ sau 3 năm vào showbiz, Tiêu Thục Thận đã đóng chính trong 38 MV của các sao hạng A như Lưu Đức Hoa, Hứa Chí An, Châu Kiệt Luân hay Quang Lương, được trả cát-xê quảng cáo lên đến 8 triệu TWD (6,5 tỷ đồng). Năm 23 tuổi, cô vào đề cử Kim Mã nhờ phim Đơn Thuần Ngoài Ý Muốn. Năm 24 tuổi, Tiêu Thục Thận có vinh dự đặt chân lên thảm đỏ của Liên hoan phim Cannes.

Sau đó, nữ diễn viên 7X chuyển sang phong cách gợi cảm, góp mặt trong nhiều phim ăn khách như Chung Cực Tây Môn, Bích Huyết Kiếm, Hoa Mộc Lan, Yên Vũ Giang Nam… Tiêu Thục Thận được mệnh danh là "biểu tượng gợi cảm" hàng đầu Cbiz.

Tiêu Thục Thận từng là nữ thần trong mộng của biết bao người. Ảnh: Sina.

Cô cũng được xem là "biểu tượng gợi cảm" hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: HK01.

3 lần vào tù vì sử dụng ma túy, tự tay kéo sập toàn bộ hào quang của mình

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tiêu Thục Thận sa ngã vào con đường nghiện ngập. Cuối năm 2006, cô bị cảnh sát bắt giữ vì sử dụng cocaine với nồng độ chất chuyển hóa trong cơ thể vượt chuẩn hơn 60 lần. Nữ diễn viên nhận án tù và bị cưỡng chế đi cai nghiện 49 ngày.

Sau lần đầu vướng bê bối, ai cũng nghĩ cô sẽ tỉnh ngộ. Nhưng chỉ 1 năm sau, Tiêu Thục Thận tiếp tục tái nghiện. Năm 2008, tòa tuyên án 1 năm 7 tháng tù, hoãn thi hành 4 năm đối với nữ diễn viên. Tuy nhiên, Tiêu Thục Thận vẫn không thể cai nghiện thành công. Tháng 5/2011, do xét nghiệm nước tiểu tiếp tục dương tính với chất cấm, cô lĩnh án ngồi tù 442 ngày. Ngày được trả tự do, Tiêu Thục Thận tăng cân mất kiểm soát và có dấu hiệu đãng trí, từng muốn tự tử.

Sự nghiệp của cô cũng chấm hết khi bị các nhãn hàng, giới làm phim quay lưng. Năm 2012, sau khi cai nghiện thành công, Tiêu Thục Thận khóc lóc bày tỏ sự hối hận, xin được quay lại showbiz hoạt động: "Sai lầm lớn nhất trong đời tôi chính là dùng ma túy. Tôi thực sự ngu xuẩn khi cứ cho rằng nghiện ma túy sẽ không ai biết. Tôi đã tự vứt đi nửa đời thanh xuân của mình, mất cả sự nghiệp và gia đình". Tuy nhiên, sự ân năn của cô đã quá muộn màng. Khán giả và giới giải trí không chấp nhận cho Tiêu Thục Thận tái xuất. Người đẹp bị công chúng mỉa mai là "nữ hoàng nghiện ngập".

Tiêu Thục Thận tự tay hủy hoại tiền đồ xán lạn của mình vì sa ngã vào con đường nghiện ngập. Từ năm 2006 đến năm 2011, cô 3 lần bị bắt vì sử dụng ma túy. Ảnh: Sina.

Mắc ung thư, cắt bỏ 4 cơ quan nội tạng và phải uống 20 loại thuốc để duy trì mạng sống

Nếu ma túy phá hủy hoàn toàn sự nghiệp thì bệnh tật lại tiếp tục kéo Tiêu Thục Thận xuống vực sâu khác. Năm 2020, nữ diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư tá tràng hiếm gặp. Khối u có kích thước lên tới 8,5cm buộc cô phải thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 17 tiếng để cắt bỏ 1/3 tá tràng, 1/3 dạ dày, đầu tụy và ống mật. Sau hơn một năm kiên trì điều trị, sức khỏe của nữ diễn viên dần được cải thiện.

Thế nhưng, đến năm 2022, Tiêu Thục Thận bị tái phát ung thư tá tràng. Bác sĩ phát hiện tế bào ung thư đã di căn vào gan của cô trong 1 cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Sao nữ phải điều trị bằng liệu pháp trúng đích, tức sử dụng các loại thuốc hạn chế sự tăng trưởng và lây lan của tế bào ác tính, thường được áp dụng trên bệnh nhân bị ung thư giai đoạn muộn. Đầu năm nay, bệnh tình của Tiêu Thục Thận chuyển biến xấu, phải lên bàn phẫu thuật lần 2.

Tiêu Thục Thận mắc ung thư tá tràng di căn từ năm 2020. Ảnh: ETtoday.

Theo Tiêu Thục Thận, hiện tại hệ tiêu hóa của cô bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là nôn ọe ngay lập tức. Dù sức khỏe suy kiệt vì bệnh hiểm nghèo, nữ diễn viên vẫn phải livestream bán nồi niêu xoang chảo, xà phòng, bột protein, miếng dán giữ nhiệt mỗi ngày để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chi phí y tế. Các phiên bán hàng của Tiêu Thục Thận có lượt xem trung bình khoảng 12.000 người nhưng tỷ lệ mua hàng chưa đến 1%. Sau khi trừ phí nền tảng, số tiền kiếm được còn chẳng đủ tiêu trong 1 tháng, có lúc nữ diễn viên này còn phải bán túi xách cũ để xoay sở.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), Tiêu Thục Thận phải uống 20 loại thuốc khác nhau mỗi ngày, trong đó có thuốc trúng đích và thuốc men tụy. Tính riêng tiền thuốc đã hơn 240.000 TWD/tháng (195 triệu đồng), chưa kể các chi phí điều trị khác.

Cuộc hôn nhân hỗn loạn với người chồng kém 15 tuổi

Năm 2017, cô kết hôn với Lương Hiên An - 1 tài xế hãng xe công nghệ Uber. Anh này kém Tiêu Thục Thận 15 tuổi và từng có vợ con. Cuộc hôn nhân của cặp đôi bị phía nhà trai phản đối kịch liệt. Mẹ Lương Hiên An đã tuyên bố từ mặt con trai vì yêu và cưới người phụ nữ quá lớn tuổi, lại có quá khứ nghiện ma túy. Sau khi về chung nhà, Tiêu Thục Thận dốc hết vốn liếng để mở công ty giải trí và cho chồng cùng làm chủ với mình.

Chung sống với nhau 9 năm, Tiêu Thục Thận và Lương Hiên An vẫn chưa tổ chức hôn lễ và có con chung. Tuy nhiên, những năm gần đây, chồng cô liên tục vướng bê bối. Đến năm 2026, Lương Hiên An bị tuyên án 4 năm 10 tháng tù giam vì tội quấy rối tình dục.

Theo hồ sơ tố tụng, Lương Hiên An đã bị 1 nữ nghệ sĩ tên Rina, thuộc công ty mà anh đồng sở hữu cùng vợ diễn viên, tố cáo có hành vi đồi bại. Sự việc xảy ra rạng sáng 8/11/2023, khi Lương Hiên An và các nhân viên tham gia một buổi tiệc. Sau cuộc vui, chồng của Tiêu Thục Thận lấy lý do nhờ cô gái đưa về phòng nghỉ vì say rượu rồi cưỡng ép, bất chấp nạn nhân ra sức phản kháng. Không lâu sau, Rina nộp đơn kiện, đồng thời bóc phốt chồng Tiêu Thục Thận coi các sao nữ trong công ty như hậu cung của mình. Gã dùng vấn đề gia hạn hợp đồng, tiền lương để ép buộc và bắt các nghệ sĩ nữ phải im lặng. Theo Rina, Lương Hiên An còn không ít lần nói xấu vợ, chê bai Tiêu Thục Thận không sinh được con.

Ca sĩ trẻ Rina (ảnh phải) tố cáo chồng Tiêu Thục Thận lợi dụng chức vụ để quấy rối, tấn công tình dục nghệ sĩ nữ thuộc quyền quản lý trong công ty. Trong phiên tòa vào ngày 18/3, Lương Hiên An bị kết án 4 năm 10 tháng tù giam. Ảnh: China Times.

Trước việc chồng đi tù vì có hành vi sai trái với phụ nữ, Tiêu Thục Thận giữ im lặng. Cô cũng không có mặt trong phiên tòa tuyên án đối với Lương Hiên An. Sau đó, trên 1 chương trình truyền hình, Tiêu Thục Thận thừa nhận cô và chồng đã ly thân nhiều năm qua, nhưng chưa ly hôn. Nữ diễn viên cũng cho biết cô đã chuyển toàn bộ tài sản sang tên người thân và để lại di chúc. Tiêu Thục Thận tuyên bố người chồng trẻ bội bạc, vướng lao lý sẽ không được thừa kế bất kỳ tài sản nào của cô.

Nhìn tình cảnh sa sút của Tiêu Thục Thận, không ít người cho rằng mọi thứ nữ diễn viên phải chịu hôm nay đều là “cái giá của ma túy”. Nhưng cũng có nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời lụi tàn một nhan sắc từng rực rỡ của showbiz châu Á.

Tiêu Thục Thận cho biết cô đã ly thân chồng nhiều năm qua. Ảnh: Sina.

Nguồn: QQ, Sohu