Độ táo bạo chạm đỉnh: Điểm danh 7 phim Hoa ngữ khiến khán giả "ngượng chín người" chỉ qua trailer

Trong danh sách các dự án chờ lên sóng vừa được iQiyi công bố, có 7 bộ phim Hoa ngữ hiện đại nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ những khoảnh khắc tình cảm táo bạo của dàn diễn viên chính. Từ những nụ hôn nồng nhiệt đến loạt phân cảnh thân mật trong trailer, các tác phẩm khiến khán giả tò mò về chemistry của những cặp đôi màn ảnh.

Yêu Từ Từ (Trần Vỹ Đình, Chung Sở Hy)

Trong Yêu Từ Từ, Chung Sở Hy vào vai Chu Lễ Tử, một phóng viên điều tra có cuộc sống tưởng chừng viên mãn. Cô tình cờ gặp bác sĩ phẫu thuật tim Vương Chí Thành (Trần Vỹ Đình), người đàn ông chu đáo, hài hước và gần như hoàn hảo trong mắt người yêu. Tuy nhiên, những cuộc gọi quấy rối nặc danh xuất hiện sau khi cả 2 hẹn hò, kéo theo hàng loạt bí mật đáng ngờ.

Bên cạnh màu sắc tâm lý, bộ phim còn gây chú ý bởi những màn tương tác tình cảm khá táo bạo giữa Trần Vỹ Đình và Chung Sở Hy. Một số phân cảnh thân mật được hé lộ khiến khán giả tò mò về màn kết hợp của cặp đôi, đặc biệt khi nhân vật nam chính dần bộc lộ góc khuất sau vẻ ngoài hoàn hảo.

Vụ Lý Thanh (Lý Hiện, Trương Tịnh Nghi)

Vụ Lý Thanh xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa Trần Thanh Vụ (Trương Tịnh Nghi) và 2 anh em nhà họ Mạnh. Trong khi Trần Thanh Vụ đơn phương theo đuổi Mạnh Kỳ Nhiên, anh trai của anh là Mạnh Phất Uyên (Lý Hiện) lại âm thầm nảy sinh tình cảm với cô. Mối tình mang màu sắc cấm kỵ này hứa hẹn tạo nên nhiều tình huống giằng xé.

Đáng chú ý, trailer phim hé lộ cảnh hôn có tình tiết trói tay của Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi. So với những vai diễn trước đây, dự án được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh mới mẻ hơn cho cả 2, đồng thời khai thác khía cạnh tình cảm trưởng thành với nhiều diễn biến khó đoán.

Minh Xuyên Có Tri Hạ (Hoàng Cảnh Du, Từ Nhược Hàm)

Mang màu sắc hành động và giả tưởng, Minh Xuyên Có Tri Hạ kể về Lệ Trạch Xuyên (Hoàng Cảnh Du), một cảnh sát rừng hy sinh khi truy bắt những kẻ săn trộm. Bạn gái anh - Ôn Hạ (Từ Nhược Hàm) bất ngờ quay về quá khứ và cùng anh bảo vệ khu rừng, đối đầu với các thế lực nguy hiểm.

So với những tác phẩm còn lại trong danh sách, bộ phim có không khí tình cảm nhẹ nhàng hơn. Những khoảnh khắc khóa môi ngọt ngào giữa Hoàng Cảnh Du và Từ Nhược Hàm tạo điểm nhấn lãng mạn, cân bằng với các tình tiết sinh tử và hành trình phá án.

Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian (Vương An Vũ, Chương Nhược Nam)

5 năm sau lần gặp gỡ định mệnh, Thẩm Thiên Trản (Chương Nhược Nam) tái ngộ Quý Thanh Hòa (Vương An Vũ), chàng thợ sửa đồng hồ từng yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì công việc, cả 2 người buộc phải hợp tác, mở ra cơ hội nối lại mối duyên dang dở.

Trailer của Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian gây chú ý với những tương tác gần gũi, giàu cảm xúc giữa 2 diễn viên. Các phân cảnh tình cảm được hé lộ khiến người xem tò mò về một câu chuyện yêu đương trưởng thành, nơi những cảm xúc bị kìm nén dần được bộc lộ.

Bề Tôi Trung Thành (Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết)

Bề Tôi Trung Thành kể về mối quan hệ từ nghi kỵ, lợi dụng đến yêu sâu đậm giữa tổng tài Sầm Sâm (Ngao Thụy Bằng) và tiểu thư Quý Minh Thư (Thẩm Vũ Khiết). Cuộc hôn nhân bắt đầu bằng những toan tính dần chuyển thành hành trình mà cặp đôi cùng thay đổi số phận và bảo vệ đối phương.

Ngay từ poster, Bề Tôi Trung Thành đã gây chú ý bởi tạo hình và tương tác thân mật của cặp chính. Trailer dài khoảng 2 phút tiếp tục hé lộ hơn 10 khoảnh khắc gần gũi, khiến khán giả kỳ vọng vào một chuyện tình có nhịp độ nhanh và sức hút riêng.

Pháo Hoa Dưới Trăng (Tôn Thiên, Trương Vân Long)

Trong Pháo Hoa Dưới Trăng, Phương Lung (Tôn Thiên) và Chu Nhai (Trương Vân Long) trở thành anh em trên danh nghĩa sau khi gia đình tái hợp, dù cả 2 không có quan hệ huyết thống. Cùng sống dưới một mái nhà, họ dần nảy sinh tình cảm trong bối cảnh những tổn thương gia đình và khát vọng tự quyết cuộc đời.

Sau thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng, Tôn Thiên càng gây chú ý hơn khi kết đôi với Trương Vân Long trong Pháo Hoa Dưới Trăng. Những khoảnh khắc thân mật của 2 diễn viên là một trong những yếu tố khiến người xem chờ đợi màn kết hợp mới mẻ này.

Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà (Thừa Lỗi, Thẩm Vũ Khiết)

Khác với hình tượng cổ trang quen thuộc, Thừa Lỗi chuyển sang dòng phim hiện đại với Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà. Phim xoay quanh đội trưởng cứu hộ Trình Trác (Thừa Lỗi) và trưởng đoàn vượt địa hình Ba Vân Dã (Thẩm Vũ Khiết). Từ một nhiệm vụ tìm kiếm ở vùng đất hoang, cả 2 phát hiện bí mật liên quan đến vụ tai nạn khiến người thân của họ thiệt mạng 16 năm trước.

Trên hành trình điều tra và cứu hộ, mối quan hệ giữa họ dần chuyển từ bất đồng sang gắn bó. Những phân cảnh tình cảm được hé lộ cũng khiến khán giả chú ý đến sự kết hợp của Thừa Lỗi và Thẩm Vũ Khiết trong một câu chuyện vừa có yếu tố hành động, vừa đậm màu sắc lãng mạn.