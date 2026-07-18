Nàng thơ H.T sinh con trai cho “anh sếp showbiz”, gây nóng mắt khi đưa quý tử ra ngoài chơi

Cặp đôi tổng tài - siêu mẫu Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vỡ òa chào đón con trai đầu lòng (Win) hồi tháng 10 năm ngoái. Tới sáng 17/7, tờ 163 đưa tin, Hà Tuệ vừa lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi đưa quý tử 9 tháng tuổi đi dạo ở Aranya trong kỳ nghỉ mới đây. Trong màn lộ diện lần này, siêu mẫu họ Hà gây chú ý với chiều cao nổi bật, người hâm mộ cũng nhận ra cô đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thanh mảnh, gọn gàng sau hơn nửa năm hạ sinh con đầu lòng cho Trần Vỹ Đình.

Tuy nhiên, không phải vóc dáng mà việc Hà Tuệ mang theo tận 2 bảo mẫu đưa con trai đi dạo mới là đều khiến mạng xã hội phải ồn. Trong hình ảnh do truyền thông chụp lại được, siêu mẫu Victoria’s Secret bước đi thong dong, không tự tay đẩy xe nôi cho con. Trong khi đó, tận 2 người bảo mẫu đi cùng thay Hà Tuệ trông bé Win, 1 người đẩy xe cho bé, còn bảo mẫu còn lại tập trung trông chừng đứa nhỏ.

Hà Tuệ huy động hẳn 2 bảo mẫu đẩy xe nôi cho cậu quý tử 9 tháng tuổi trong màn xuất hiện mới đây. Ảnh: 163

Hình ảnh nói trên đã khiến 1 bộ phận khán giả cảm thấy nóng mắt, chỉ trích Hà Tuệ vì cho rằng cô không chân thành trong việc chăm sóc con cái. Những cư dân mạng này nhận định, siêu mẫu 8X đã dồn hết mọi việc cho bảo mẫu, còn bản thân không tự mình chăm con. 1 số netizen còn gán cho Hà Tuệ cái mác “tiểu thư”, đưa con trai ra ngoài chơi cốt để đánh bóng cho bản thân chứ không thật lòng muốn trông con.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ lại lên tiếng bênh vực nàng siêu mẫu họ Hà bằng cách nhấn mạnh, cô có cách nuôi dạy con theo tư duy hiện đại. Fan giải thích rằng, Hà Tuệ quanh năm bận rộn với công việc trong ngành thời trang, có lịch trình dày đặc, nhịp sống không cố định, thường xuyên đi công tác và phải ra ngoài chụp ảnh, vậy nên cô không thể nào đảm đương toàn bộ việc chăm con 24/7. Từ đây, việc siêu mẫu sinh năm 1989 thuê bảo mẫu về trông con cũng là điều dễ hiểu, điều này cũng cho thấy cô có trách nhiệm với con cái.

Chưa hết, fan khẳng định trước đó Hà Tuệ cũng nhiều lần đích thân đẩy xe nôi cho con chứ không hề có chuyện cô chưa từng động tay động chân vào việc chăm bé.

Nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Hà Tuệ, đồng thời dành nhiều lời khen ngợi cho con trai cô. Dù bé Win mới 9 tháng tuổi nhưng đã sở hữu đôi chân dài hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa, hứa hẹn sẽ trở thành 1 mỹ nam có chiều cao khủng trong tương lai. Ảnh: 163

Còn nhớ trước đó 2 ngày, Hà Tuệ đã gây sốt khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường trong lần đưa cậu quý tử 9 tháng tuổi ra ngoài chơi. Trong clip, người đẹp sinh năm 1989 đẩy xe nôi đưa con trai ra ngoài tản bộ, để lộ bàn chân nhỏ xíu, mềm mại của bé, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Đặc biệt, Hà Tuệ còn hóm hỉnh trả lời trong phần bình luận rằng con trai cô hiện đã mọc răng, không còn là “em bé không răng” nữa. Ngoài ra, trong hình ảnh vừa được công bố, siêu mẫu Victoria’s Secret cũng khiến công chúng xuýt xoa, trầm trồ trước vóc dáng thon gọn, nuột nà sau khi hạ sinh quý tử đầu lòng cho tài tử họ Trần.

Hà Tuệ đẩy xe nôi đưa con trai 9 tháng tuổi ra ngoài chơi cách đây ít hôm. Đôi bàn chân nhỏ xíu của bé Win khiến khán giả cảm thấy vô cùng thích thú khi ngắm nhìn. Ảnh: Weibo

Còn nhớ Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ dính tin hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt liệt vì kín tiếng, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp “xứng đôi vừa lứa”.

Tới tháng 3/2023, cặp sao bất ngờ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm. Giữa tháng 8/2025, cặp sao gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố có con chung. Quý tử của cặp sao lập tức trở thành “em bé ngậm thìa vàng” hot hàng đầu xứ tỷ dân, với xuất thân trong mơ.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ xác nhận có con chung vào năm ngoái. Ảnh: Sina

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng) và là chủ của 1 thương hiệu thời trang có tên tuổi. Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình “lác mắt” khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là “Hà tiên cô” vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria’s Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở “đêm thời trang sexy nhất hành tinh”.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ đều sở hữu diện mạo xuất chúng. Ảnh: Weibo