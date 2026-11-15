“Nàng thơ” của Sơn Tùng M-TP sau 1 năm làm đám cưới riêng tư, chỉ hơn 20 khách tham dự

Đó là Mai Davika (SN 1992, tại Thái Lan) - người mẫu nổi tiếng xứ Chùa Vàng, từng đảm nhận vai nữ chính trong MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP phát hành năm 2018. Sở hữu nhan sắc lai Thái - Bỉ cùng vẻ ngoài sắc sảo, cô từng được khán giả Việt chú ý và gọi bằng danh xưng "nàng thơ" của nam ca sĩ.

Mai Davika và Sơn Tùng M-TP trong MV Chạy Ngay Đi. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội, Mai Davika thu hút sự chú ý khi đăng tải bộ ảnh kỷ niệm 1 năm ngày cưới với chồng là nam diễn viên Ter Chantavit (SN 1983). Thay vì lựa chọn concept lãng mạn quen thuộc, cặp đôi lại quyết định thực hiện một bộ ảnh mang màu sắc hài hước với chủ đề vợ trẻ - chồng già.

Mai Davika và chồng trong bộ ảnh kỷ niệm 1 năm kết hôn.

Cụ thể, Mai Davika xuất hiện trong chiếc váy ngắn màu bạc lấp lánh, kết hợp túi xách hàng hiệu, trang điểm sắc sảo và giữ vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ. Trong khi đó, Ter Chantavit được hóa trang thành một ông lão tóc bạc, gương mặt đầy nếp nhăn, mặc vest và đeo mặt nạ oxy. Ở nhiều khung hình, người đẹp đứng đẩy xe mua sắm, bên trong là ông chồng đã hóa trang thành người cao tuổi, xung quanh chất đầy những túi đồ từ các thương hiệu nổi tiếng.

Cô vợ trẻ được yêu chiều và người chồng lớn tuổi là concept mà cặp đôi lựa chọn vào dịp đặc biệt này. Ảnh: IGNV

Đi kèm loạt hình, Mai Davika viết (tạm dịch): "Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, anh yêu. Mong chúng ta sẽ bên nhau đến khi đầu bạc răng long". Trong một video khác, cô còn hài hước trêu chồng bằng dòng chữ: "Có vợ trẻ thật thích".

Không chỉ gây chú ý bởi ý tưởng độc lạ, đây còn là cách cặp đôi đánh dấu cột mốc một năm chính thức trở thành vợ chồng. Trước đó, vào ngày 9/11/2025, Mai Davika và Ter Chantavit đã tổ chức đám cưới riêng tư sau khoảng 7 năm hẹn hò. Cặp đôi lựa chọn không gian tại nhà riêng của Mai ở Bangkok (Thái Lan), chỉ mời khoảng hơn 20 khách, chủ yếu là gia đình và những người bạn thân thiết.

Theo chia sẻ của Ter, hai người thống nhất không tổ chức một đám cưới quá lớn. Họ muốn dành ngày trọng đại cho những người thực sự thân thiết, bởi nếu mời quá đông khách, cô dâu chú rể sẽ khó có thể dành thời gian trò chuyện và quan tâm đến từng người.

Cả hai tổ chức đám cưới riêng tư. Ảnh: MXH.

Hôn lễ mang chủ đề "Love Through Time", tái hiện hành trình tình yêu của hai người qua những chi tiết trang trí tinh tế. Không gian được phủ sắc trắng, kết hợp hoa tươi và rèm vải, tạo cảm giác lãng mạn giữa khuôn viên nhà riêng. Mai Davika diện váy cưới Gucci với thiết kế ren trắng hai lớp, có thể biến đổi thành váy quây trong phần tiệc. Chú rể Ter cũng lựa chọn trang phục được may đo từ thương hiệu này.

Trước ngày cưới, Ter từng cầu hôn Mai Davika bằng chiếc nhẫn kim cương 15 carat vào tháng 6/2025.

Chuyện tình của cặp đôi này bắt đầu từ năm 2017, khi cả hai có cơ hội làm việc chung trong bộ phim truyền hình Chai Mai Jing Ying Tae. Ban đầu, Ter ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu, tính cách tự nhiên và thân thiện của Mai Davika. Sau khi bộ phim kết thúc, nam diễn viên nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với bạn diễn và chủ động theo đuổi cô. Đến năm 2018, cả hai công khai mối quan hệ.

Sau khi kết hôn, Ter Chantavit chuyển về sống trong căn biệt thự riêng của vợ, vì cô không muốn rời khỏi căn nhà mới xây, đồng thời rất gắn bó với mẹ nên muốn tiếp tục sống tại đây. Căn biệt thự được người đẹp này xây dựng từ năm 2023, có diện tích khuôn viên hơn 8.000m², tổng giá trị được cô công khai ở mức hơn 200 triệu baht (tương đương gần 140 tỷ đồng). Bất động sản gây ấn tượng với kiến trúc mang phong cách châu Âu, tông trắng chủ đạo, hệ thống cửa kính lớn, hồ bơi, sân vườn và cầu thang xoắn ốc.

Sau khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống của cặp đôi dường như không có quá nhiều xáo trộn. Cả hai vẫn duy trì lịch trình công việc bận rộn như trước.

Cặp đôi có hôn nhân hạnh phúc ảnh. IGNV.

Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp tròn 1 năm kết hôn với truyền thông Thái Lan ngày 7/11/2026, Mai Davika cho biết cô vẫn cảm thấy hồi hộp mỗi khi ở gần chồng, mỗi lần gặp nhau vẫn có cảm giác như đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cô tiết lộ cả hai thường xuyên đùa giỡn, diễn trò và trêu chọc nhau khi ở nhà. Vì cùng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, đôi khi họ còn mang cả khả năng nhập vai vào những khoảnh khắc đời thường.

Cô cũng dành nhiều lời tích cực khi nhắc đến chồng, cho biết Ter mang đến cho mình cảm giác bình yên, giúp bản thân sống chậm lại và bớt bị cuốn theo những áp lực, cạnh tranh trong công việc. Không chỉ là người bạn đời, nam diễn viên còn là người có thể cùng cô trao đổi về kịch bản, diễn xuất và các dự án sản xuất phim.

Về chuyện con cái, trước đó, vào tháng 12/2025, cô từng khẳng định hai năm tiếp theo chưa có kế hoạch sinh em bé vì vẫn còn nhiều dự án nghệ thuật cần thực hiện.

Nguồn: IGNV, Thairath, Khaosod.