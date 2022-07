Nắng nóng như tận thế ở châu Âu, hơn 1.000 người tử vong

Ở Tây Ban Nha, đám cháy bùng phát dữ dội trên một cánh đồng, thiêu rụi máy xúc gần thị trấn Tabara ở phía Bắc, người lái xe phải bỏ chạy vì quần áo trên lưng anh ta bắt lửa và bị cháy. Một lính cứu hỏa 62 tuổi thiệt mạng sau khi mắc kẹt trong ngọn lửa, trong khi một người chăn cừu 69 tuổi cũng bị chết cháy.

Tại Bồ Đào Nha, một nửa thành phố Murca bị cháy và thi thể của một cặp vợ chồng già đang cố gắng chạy trốn được tìm thấy bên trong một "chiếc xe cháy hoàn toàn", Thị trưởng Mario Artur Lopes nói với đài truyền hình địa phương SIC.

Theo tờ Daily Mail, hơn 1.000 người chết trên khắp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do nắng nóng vượt quá mức chịu đựng của con người.

Nhà chức trách cho biết đã có một số dấu hiệu ở Nam Âu cho thấy tình trạng nắng nóng, cháy rừng bắt đầu giảm bớt sau những ngày đỉnh điểm, khiến hàng trăm người thiệt mạng và vùng nông thôn khô hạn đáng lo.

Khoảng 46% lãnh thổ của toàn Liên minh châu Âu (EU) đang bị hạn hán nghiêm trọng do nắng nóng kỷ lục và các nguyên nhân khác. Cháy rừng bùng phát ở nhiều nơi như Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt cháy rừng ở Alvendre, gần Guarda, Bồ Đào Nha, vào ngày 18-7. Ảnh: EPA-EFE

Cháy rừng ở phía Bắc Athens (Hy Lạp) buộc người dân tại một thị trấn phải sơ tán.



Tại Bồ Đào Nha, khoảng 1.000 lính cứu hỏa đang chiến đấu với 10 vụ cháy rừng, chủ yếu ở các khu vực phía Bắc. EU đã gửi một máy bay cứu hỏa đến Slovenia vào cuối tuần qua.

Đợt nắng nóng được dự báo đang di chuyển về phía Bắc. Dự báo đợt nắng nóng sẽ ập đến Bỉ và Đức vào những ngày tới.

Dự báo Ý sẽ hứng chịu nhiệt độ trên 40 độ C ở một số khu vực trong những ngày tới. Ngoài nắng nóng, nước này cũng đang chống chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều năm. Hai nhà máy thủy điện phải đóng cửa vì thiếu nước.

Tại Pháp, thành phố Nantes có nhiệt độ 42 độ C, xô đổ kỷ lục cũ có từ năm 1949. Lực lượng cứu hỏa ở miền Tây Nam nước Pháp vẫn đang phải vật lộn để dập tắt hai đám cháy lớn gây tàn phá trên diện rộng. Hỏa hoạn thiêu rụi 14.800 ha ở khu vực Gironde. Các nhà khí tượng học đã đặt 15 trạm quan trắc trên cả nước trong tình trạng cảnh báo cao nhất do nhiệt độ cao.

Người chăn cừu chứng kiến ngọn lửa thiêu rụi cánh đồng lúa mì giữa Tabara và Losacio ở Zamora, miền Bắc Tây Ban Nha, ngày 18-7. Ảnh: Reuters

Ngày 18-7 được xác lập là ngày nóng nhất trong năm ở Suffolk (Anh) với 38,1 độ C. Tuy nhiên, Văn phòng Khí tượng Anh (Met Office) cho biết nhiệt độ ở miền Nam nước Anh có thể lần đầu tiên vượt quá 40 độ C vào ngày 19-7. Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận ở Anh là 38,7 độ C, xảy ra vào ngày 25-7-2019.



Nắng nóng khiến một số trường học thông báo sẽ đóng cửa vào tuần tới. Một số công ty xe lửa của Anh ngừng hoạt động, căn cứ không quân Brize Norton và sân bay Luton cũng đình chỉ hoạt động bay sau khi đường băng bị biến dạng vì nắng nóng.

Trước mức nhiệt "thiêu đốt", các quan chức kêu gọi người dân ở nhà và chính phủ kích hoạt cảnh báo "khẩn cấp quốc gia".

Các nhà bán lẻ tại Anh cho biết doanh số bán quạt điện, ống nước, điều hòa không khí và vòi phun nước tăng vọt do nắng nóng. Cụ thể, siêu thị Sainsbury, tập đoàn siêu thị lớn số 2 ở Anh, cho biết doanh số bán quạt tuần qua tăng 1.876% so với tuần trước, doanh số bán máy lạnh tăng 2.420% và bể bơi phao tại nhà tăng 814%.