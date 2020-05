Nắng nóng, người phụ nữ hôn mê, tổn thương đa tạng vì sốc nhiệt

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai hiện đang điều trị cho một bệnh nhân bị sốc nhiệt do nắng nóng.

Theo TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm, bệnh nhân là phụ nữ, 49 tuổi, quê Quảng Ninh, được chuyển từ y tế tuyến dưới lên cách đây 5 ngày trong tình trạng rối loạn ý thức, rối loạn đông máu, tụt huyết áp, tổn thương gan, thận, tim...

Trước đó, bệnh nhân cùng người nhà lên nương, đốt nương trong thời tiết nắng nóng cao điểm. Đám cháy lan nhanh, do cố dập lửa trong thời gian kéo dài, sức nóng của lửa và nhiệt độ tăng cao nên bệnh nhân say nắng, say nóng, nhanh chóng rơi vào hôn mê...

Bác sĩ Trung tâm Chống độc kiểm tra tình trạng sức khoẻ của nữ bệnh nhân bị sốc nhiệt do nắng, nóng. Ảnh: Hạnh Hồng

Vào Trung tâm Chống độc, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiệt, nghi ngờ hôn mê do hít khói, ngộ độc khí CO. Bệnh nhân có tổn thương đa tạng, bỏng vùng mắt, tổn thương gan nặng, suy gan, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu...

Đến nay, bệnh nhân qua tình trạng nặng, các chức năng tim, thận của người phụ nữ này trở về bình thường, rối loại đông máu ổn định, chức năng gan gần về bình thường. Bệnh nhân tỉnh táo, tự sinh hoạt..

Theo BS Dũng, làm việc, đi lại ở ngoài trời trong thời tiết nắng nóng, đặc biệt là thời điểm trưa và đầu giờ chiều dễ gây ra tình trạng say nắng, sốc nhiệt. Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa thân nhiệt, có thể làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao. Lúc này con người sẽ rơi vào trạng thái chóng mặt, lơ mơ, rối loạn ý thức.

Thân nhiệt tăng cao cũng ảnh hưởng lớn đến chức năng tim phổi, hệ thần kinh... Cùng với đó, khi bệnh nhân tăng thân nhiệt, ra mồ hôi đầm đìa, cơ thể bị mất nước, cộng thêm bị say nóng do ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào đầu nếu không đội mũ hay đồ bảo hộ, nhiều yếu tố cộng hưởng dễ khiến bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan.

Theo các bác sĩ Trung tâm Chống độc, bệnh nhân sốc nhiệt thường trong tình trạng nặng, tổn thương đa tạng, tỷ lệ tử vong cao kể cả khi hồi sức tốt.

Chỉ trong 3 tuần đầu tháng 6 năm ngoái, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 108 đã tiếp nhận 3 bệnh nhân bị sốc nhiệt do nắng nóng, vào viện với các triệu chứng hôn mê sâu, sốt cao trên 40 độ C, trụy tim mạch, tổn thương chức năng gan, thận và rối loạn đông máu nặng. 2 trường hợp đã tử vong, 1 người nguy kịch.

Với những người bị sốc nhiệt do nắng nóng, việc sơ cứu ban đầu là vô cùng quan trọng. Theo các bác sĩ, ngay khi thấy một người nghi ngờ sốc nhiệt, say nắng với các biểu hiện mặt đỏ bừng, da nóng, khô, mệt lả, đau đầu, khó ở, nôn mửa... thì ưu tiên hàng đầu là sơ cứu hạ thân nhiệt.

Nhanh chóng chuyển bệnh nhân tới khu vực râm mát, cởi bớt quần áo, dùng các biện pháp chườm mát vào vùng cổ, nách, bẹn, thậm chí lau người toàn thân bằng nước mát để nhanh chóng hạ thân nhiệt của bệnh nhân. Thậm chí, có thể dùng vòi nước mát hay xô nước mát xối lên người, dùng khăn ướt lau người...

Tiếp tục theo dõi thân nhiệt và thực hiện các biện pháp làm mát cho tới khi nhiệt độ xuống còn 38,5 hay 39 độ C rồi chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Nếu bệnh nhân có biểu hiện cấp cứu thì tiến hành hô hấp theo tình trạng tại chỗ, sau đó chuyển đến cơ sở y tế để được các bác sĩ hồi sức tích cực.

Các bác sĩ khuyến cáo, thời tiết mùa hè, nắng nóng, cần hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nóng khi không thật cần thiết.

Nếu phải làm việc lâu ở ngoài trời, di chuyển một quãng đường dài khi trời nắng nóng thì cố gắng tránh thời điểm từ 12 giờ trưa đến 16 giờ.



Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nóng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang... chống nóng.



Uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha oresol...