Nắng nóng kỷ lục nhưng tại sao sản lượng điện mặt trời ở Anh không tăng?

Ảnh minh họa: Alamy

Theo trang oilprice.com, khi nhiều nơi trên thế giới trải qua một mùa hè nắng nóng kỷ lục, mọi người có thể nghĩ rằng thời tiết này là điều kiện lý tưởng để sản xuất nhiều điện mặt trời hơn.

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiệt độ tăng cao lại có thể cản trở quá trình sản xuất điện mặt trời. Lý do là vì các tấm pin mặt trời thường hoạt động tối ưu ở khoảng 25 độ C và bắt đầu kém hiệu quả hơn khi nhiệt độ vượt quá mức này. Ngay cả khi nắng nóng kỷ lục không cản trở quá sản xuất năng lượng mặt trời, thì thời tiết cực đoan kiểu này cũng không giúp tăng sản lượng nhiều.

Tại Anh, nhiệt độ đã đạt 40 độ C vào tháng 7. Các trang trại năng lượng mặt trời đã có mức sản lượng khả quan. Báo cáo của tổ chức Solar Energy U.K vào ngày 20/7 cho thấy sản lượng điện mặt trời của nước này đã đáp ứng tới 1/4 về nhu cầu điện của Anh. Nhưng điều này chủ yếu là là do Anh có nhiều ngày nắng hơn, chứ không phải là do nhiệt độ cao hơn bình thường.

Tất nhiên, khi có mặt trời thì sẽ có năng lượng mặt trời. Nhưng do cách hoạt động mà các tấm pin mặt trời trở nên kém hiệu quả hơn khoảng 0,5% khi nhiệt độ trên hoặc dưới 25 độ C. Điều này có nghĩa là thời kỳ sản xuất điện mặt trời cao điểm ở phần lớn thế giới thường xảy ra vào những tháng mùa xuân mát mẻ hơn là trong mùa hè.

Solar Energy U.K cho biết sẽ chỉ xảy ra gián đoạn đáng kể trong sản xuất điện mặt trời nếu nhiệt độ tăng lên mức cao từ 65 độ C trở lên.

Mặc dù sản xuất điện mặt trời không ổn định do phụ thuộc vào nhiệt độ nhưng mối quan tâm đến loại năng lượng này ngày càng cao.

Khi các quốc gia trên toàn cầu phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng nhanh chóng, hóa đơn điện nước đang khiến người dân phải trả một khoản tiền lớn mỗi năm. Điều này đã thôi thúc họ chuyển hướng sang ủng hộ mạnh mẽ các loại năng lượng tái tạo, khiến ngày càng nhiều người lắp đặt công nghệ năng lượng mặt trời tại nhà khi hạn chế của dầu và khí đốt bộc lộ.

Tấm năng lượng mặt trời trên mái nhà một hộ dân ở Anh. Ảnh: Shutterstock

Các chính phủ đã nỗ lực trong nhiều năm để cố gắng khuyến khích người dân quan tâm tới năng lượng mặt trời và năng lượng gió, thậm chí hỗ trợ các hộ gia đình tự sản xuất điện mặt trời bằng cách lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời tại nhà. Các chính phủ đã đề nghị mua điện mặt trời của các hộ gia đình có kết nối với lưới điện và đã trợ cấp chi phí lắp đặt, công nghệ năng lượng mặt trời ở một số nơi trên thế giới. Trong khi số người dùng điện mặt trời tăng đều, thì giá năng lượng tăng đột biến gần đây có thể là yếu tố thúc đẩy họ thay đổi trên quy mô rộng hơn.

Tại Anh, số lượt tìm kiếm các tấm pin mặt trời và pin năng lượng mặt trời trên eBay tăng lần lượt 54% và 134% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu mua các sản phẩm theo dõi và giảm thiểu sử dụng năng lượng, như đồng hồ thông minh, cũng tăng lên.

Vào năm 2020, một báo cáo của chính phủ cho biết khoảng 970.000 ngôi nhà ở Anh có tấm pin mặt trời, tức là hơn 3% số ngôi nhà. Sản lượng điện do những hộ gia đình này sản xuất tăng từ 1 MW năm 2008 lên 11.730 MW vào năm 2020. Khoảng 1,9 triệu hộ gia đình dự kiến lắp đặt các tấm pin mặt trời hoặc các công nghệ năng lượng tái tạo khác vào năm 2022, cho thấy số người dân quan tâm đến điện mặt trời tăng lên đáng kể.

Nhiều người tiêu dùng không sử dụng năng lượng mặt trời tại nhà do chi phí lắp đặt các tấm pin mặt trời cao. Nhưng khi hóa đơn tiền điện và khí đốt sẽ tiếp tục tăng vào năm 2023 và lâu hơn thế, nhiều người chấp nhận lắp đặt pin mặt trời, coi đây là phí trả trước tiền điện.

Lắp đặt pin mặt trời cho hộ gia đình ở Anh có chi phí trung bình từ 6.000 đến 18.000 USD. Các hộ gia đình có thể sẽ bù lại chi phí lắp đặt trong thời gian ngắn hơn nếu chi phí năng lượng tiếp tục tăng.