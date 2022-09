Nắng nóng khiến số người tử vong tại EU cao kỷ lục

Người dân tránh nóng trên bãi biển tại Palavas-les-Flots, miền Nam Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Nắng nóng trong thời gian gần đây ở các nước Nam Âu đã gây ra cháy rừng trên diện rộng tại Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha, khiến hàng nghìn người tử vong liên quan đến nắng nóng trên khắp châu lục này, kéo theo những mối quan ngại về biến đổi khí hậu, cùng tần suất và mức độ diễn ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Eurostat cho biết số ca tử vong trong tháng 7 tại châu lục này cao hơn khoảng 53.000 ca so với mức trung bình hằng tháng trong giai đoạn từ năm 2016-2019. Cơ quan này nêu rõ số ca tử vong tăng trong tháng 7/2022 so với cùng kỳ của hai năm trước có thể do nắng nóng ảnh hưởng đến nhiều khu vực châu Âu. Theo Eurostat, tỷ lệ 16% là "con số cao bất thường" trong tháng 7. Các nước thành viên EU đã chứng kiến tỷ lệ tử vong cao hơn mức trung bình 3% trong năm 2020 - năm đầu tiên đại dịch COVID-19 hoành hành và 6% trong năm 2021.

Tây Ban Nha và CH Cyprus ghi nhận tỷ lệ tử vong trong tháng 7 cao nhất, gấp hơn hai lần so với mức tăng trung bình 16% của EU, lần lượt là 37% và 33%. Trong tháng 7 vừa qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực của Tây Ban Nha, đặc biệt là miền Nam và miền Trung, đã lên tới hơn 40 độ C.