Nắng nóng gay gắt khiến lượng tiêu thụ điện ngày hôm qua (21/5) cao nhất trong lịch sử

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc ngày 21/5/2020 đã lên tới 789,6 triệu kWh, đây không chỉ là mức cao nhất từ đầu năm 2020 mà còn cao hơn cả ngày tiêu thụ điện lớn nhất của năm 2019 và cũng là mức cao kỷ lục mới.



Nếu so sánh về số liệu công suất đỉnh trong ngày của HTĐ toàn quốc có thể nhận thấy, công suất đỉnh toàn quốc gia tăng thêm tới 2.500 MW tiêu thụ chỉ trong 1 ngày từ ngày 20/5 tới ngày 21/5 - một mức gia tăng còn lớn cả công suất của cả nhà máy thuỷ điện Sơn La (2400 MW).

Nắng nóng gay gắt khiến sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc tăng kỷ lục.

Đánh giá về tiêu thụ điện ở miền Bắc, ngày hôm qua 21/5 cũng ghi nhận mức tiêu thụ cao kỷ lục từ trước đến nay là 342 triệu kWh, cao hơn cả mức đỉnh của 2019. Cụ thể, ngày 21/5 Hà Nội có nhiệt độ cao đỉnh điểm kể từ khi bước vào những ngày nắng gắt, nên sản lượng tiêu thụ điện ngày 21/5/2020 cũng ở mức rất cao, lên tới 85 triệu kWh tức là tương đương với mức đỉnh của năm 2019.



Nếu tình hình nắng nóng gay gắt diện rộng tiếp tục kéo dài, mức độ tiêu thụ điện sẽ còn gia tăng liên tục, chủ yếu do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hoà nhiệt độ tăng rất mạnh. Trong thời điểm nắng nóng, lượng điện sử dụng bởi điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có thể chiếm 60 - 65% tổng lượng điện tiêu thụ.

Để đảm bảo vận hành an toàn cho thiết bị và tiết kiệm sử dụng điện, chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo người sử dụng nên sử dụng quạt kết hợp khi bật điều hoà đặt ở mức 26 - 27 độ trở lên vừa đảm bảo đủ mát, vừa giảm đáng kể điện năng tiêu thụ.



Nắng nóng kéo dài cũng dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày, ngay cả ban đêm cũng rất oi bức.

Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Các hộ gia đình cần chú ý sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, tránh cháy nổ, chập điện do quá tải.