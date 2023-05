Nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ hạn hán

Vất vả mưu sinh

Trong các ngày 17 - 18/5, tại Nghệ An xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nóng gay gắt với nhiệt độ cao hơn 40 độ C. Trong những ngày tới, tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ còn tiếp diễn và có khả năng kéo dài đến ngày 23/5. Nắng nóng khắc nghiệt đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Ghi nhận tại thành phố Vinh, từ khoảng 8h sáng, nắng đã gay gắt. Trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h, nhiều tuyến đường lớn vắng bóng người qua lại. Không ít người phải ra đường vì công việc cảm thấy kiệt sức vì sức nóng từ mặt trời và hơi nóng của mặt đường phả lên.

Tại Bến xe chợ Vinh, dưới cái nắng gắt như “chảo lửa” nhiều lao động nhọc nhằn miệt mài mưu sinh bằng nghề bốc vác thuê. Kéo chiếc khăn đội đầu lau mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt, anh Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh) cho biết: “Đội bốc vác thuê của anh làm không kể giờ giấc, nhưng buổi trưa thường là cao điểm của khách gửi hàng. Vốn dĩ công việc đã vất vả, nay trời nắng nóng gay gắt càng khiến công việc này thêm khó nhọc. Một số người lớn tuổi sức khỏe yếu trong đội đã phải xin nghỉ chờ nhiệt độ giảm mới tiếp tục đi làm. Còn những người khác cứ làm việc được vài chục phút là nghỉ để uống nước chứ không ngất xỉu mất”.

Giữa trưa, nhiều lao động làm thuê ở thành phố Vinh tranh thủ vào các công viên có hồ nước và bóng cây để nghỉ ngơi tránh nắng. Nhiều người ngủ ngay trên xe máy, một số chuẩn bị cả võng để nghỉ trưa.

“Trước thì nghỉ tại công trường luôn, nhưng mấy hôm nay nắng quá phải ra công viên có nhiều cây cho mát, chứ nóng không chịu nổi”, chị Trần Thị Lương (45 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên) chia sẻ.

Theo báo cáo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, hiện tượng ENSO đang chuyển dần sang trạng thái trung tính từ tháng 4- 6/2023 với xác suất khoảng 80-90%, sau đó trong nửa cuối năm 2023 ENSO có khả năng chuyển sang pha nóng, hiện tượng El Nino có khả năng được thiết lập trở lại và có thể kéo dài sang năm 2024. Năm 2023, nắng nóng xuất hiện sớm, dự báo có khả năng gay gắt và có nhiều ngày nắng nóng hơn so với năm 2022.

Nguy cơ hạn hán diện rộng

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ, đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nguy cơ thiếu nước, hạn hán. Theo số liệu của Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, tính đến hết tháng 3/2023, trong số 102 hồ do các doanh nghiệp thủy lợi quản lý chỉ có 4 hồ đầy nước; 56 hồ lượng nước đạt từ 70% trở lên so với dung tích thiết kế. Các hồ còn lại lượng nước không đáng kể. Những tháng tới, nắng nóng gay gắt hơn nữa, nhiệt độ tăng cao, không có mưa, nguy cơ hạn hán và nước mặn xâm lấn sẽ càng nghiêm trọng.

Trong khi đó, lượng nước trong số 1.061 hồ, đập lớn, nhỏ ở tỉnh Nghệ An đã giảm mạnh vì những tháng qua không có mưa và phải phục vụ tưới nước cho sản xuất. Số hồ, đập do các địa phương quản lý là 959 nhưng chỉ có 26 hồ, đập đầy nước, 933 hồ còn lại chỉ có mức nước 40% trở xuống.

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, hiện tượng ENSO (El Nino - Dao động phương Nam) sẽ tiếp tục diễn ra và có thể kéo dài từ nay đến tháng 6/2023 . Vì vậy nhiệt độ trung bình ở Nghệ An cao hơn so với nhiệt độ trung bình các năm khác khoảng 0,5 độ C.

Cường độ nắng nóng có thể diễn ra gay gắt hơn . Nắng nóng có thể gia tăng từ tháng 5 đến tháng 8/2023. Đỉnh điểm của nắng nóng sẽ rơi vào tháng 6, tháng 7 và sau đó có xu hướng giảm nhẹ vào tháng 9. Mùa hè năm nay sẽ rất khốc liệt.

“Nắng nóng phức tạp, tổng lượng mưa 3 tháng đầu năm phổ biến từ 40-90ml, thấp hơn so với cùng kỳ mọi năm là 20-40ml. Lượng mưa suy giảm rõ rệt. Hiện tượng El Nino xuất hiện lại khiến cho mực nước ở các sông suối, hồ đập giảm rất nhanh. Tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Hè - Thu có thể sẽ xảy ra trên diện rộng”, ông Nguyễn Trường Thành nói.