Nắng nóng cứ làm ngay 1 nồi canh này, nhìn thôi đã mê, đủ chất mà ăn với bún hay cơm đều "nhức nách"

Canh riêu cua bắp bò là "vua" của các món giải nhiệt ngày hè, nhưng không phải ai cũng biết cách nấu để gạch cua đóng mảng chắc chắn, nước dùng trong vắt và bắp bò mềm ngọt. Hầu hết chúng ta thường gặp tình trạng riêu cua bị tan nát hoặc nước dùng bị đục ngầu, kém hấp dẫn. Hóa ra, bí mật của các quán riêu cua gia truyền nằm ở một "thìa nước" xúc tác giúp gạch kết tủa hoàn hảo mà không cần đến một quả trứng nào.

Sự kết hợp giữa vị ngọt đậm của cua đồng, vị thanh của giấm bỗng và cái giòn sần sật của bắp bò hoa sẽ tạo nên một bữa cơm "thủng nồi trôi bát" dù nhiệt độ ngoài trời có lên đến 40 độ C.

1. "Thìa nước thần thánh" giúp gạch cua đóng mảng dày

Ảnh minh họa

Bí quyết để protein trong cua kết nối lại với nhau tạo thành tảng lớn chính là: Nước cốt chanh (hoặc giấm thanh).

Tại sao lại hiệu quả? Axit trong chanh/giấm khi gặp nước lọc cua sẽ kích thích quá trình đông tụ protein nhanh hơn khi đun nóng.

Cách làm: Sau khi lọc cua lấy nước, hãy cho vào nồi một chút muối và 1 thìa cà phê nước cốt chanh khi nước còn lạnh. Khuấy đều rồi mới bật bếp. Bạn sẽ kinh ngạc khi thấy gạch cua nổi lên thành từng mảng lớn, chắc nịch và nước dùng cực kỳ trong veo.

2. Quy trình "vàng" cho nồi riêu cua bắp bò chuẩn vị

Để món ăn đạt đẳng cấp nhà hàng, hãy thực hiện theo các bước sau:

Xử lý riêu cua: Đun lửa vừa và khuấy nhẹ tay theo một chiều cho đến khi nước bắt đầu ấm. Khi gạch bắt đầu nổi lên, hãy ngừng khuấy hoàn toàn. Khi gạch đã đóng mảng lớn, dùng muôi thủng vớt riêng ra bát để tránh bị nát khi cho các nguyên liệu khác vào.

Sơ chế bắp bò: Bắp bò (ngon nhất là bắp hoa) thái thật mỏng. Mẹo nhỏ là hãy ướp bò với một chút gừng và dầu ăn trong 15 phút. Dầu ăn sẽ khóa ẩm, giúp thịt bò dù nhúng vào nước sôi vẫn giữ được độ mềm mọng, không bị dai khô.

Tạo vị chua "chiều lòng người": Đừng dùng chanh để tạo vị chua cho nước dùng. Hãy dùng giấm bỗng hoặc quả dọc nướng. Giấm bỗng không chỉ tạo vị chua thanh dịu mà còn có mùi thơm đặc trưng giúp át hoàn toàn mùi tanh của cua đồng.

Ảnh minh họa

3. Bí thuật "chưng gạch" tạo màu hổ phách

Màu vàng óng ả trên mặt bát canh riêu không phải từ mỡ cua tự nhiên mà từ khâu chưng gạch:

Phi thơm hành khô với mỡ lợn (mỡ lợn sẽ ngon hơn dầu ăn), cho phần gạch vàng trong mai cua vào chưng nhanh tay.

Thêm một chút cà chua thái múi cau vào xào cùng để lấy màu đỏ tự nhiên.

Rưới hỗn hợp này lên mảng riêu cua đã vớt ra bát. Màu vàng của gạch quyện với màu đỏ của cà chua trên nền riêu cua xám nhạt tạo nên một hiệu ứng thị giác cực kỳ kích thích.

4. Rau sống – "linh hồn" không thể thiếu

Canh riêu cua bắp bò sẽ giảm 50% độ ngon nếu thiếu đĩa rau sống thái nhỏ: Hoa chuối, rau muống chẻ, kinh giới và húng láng. Rau sống mát lạnh, giòn sần sật khi nhúng vào nước dùng nóng hổi, chua thanh sẽ tạo nên một sự bùng nổ hương vị cực kỳ sảng khoái.

Nấu canh riêu cua bắp bò không khó, nhưng nấu làm sao để gạch dày, nước trong và thịt bò mềm lại là một nghệ thuật. Chỉ với mẹo nhỏ từ nước cốt chanh và giấm bỗng, bạn đã sở hữu bí kíp nấu món canh "quốc dân" ngon hơn cả ngoài hàng. Trưa nắng thế này, có bát canh riêu chua thanh, ăn kèm mấy quả cà pháo giòn tan thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết!