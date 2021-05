Nâng ngực đặt túi độn có những ưu điểm vượt trội gì?

Khuôn ngực vốn là nét đẹp và niềm tự hào của người phụ nữ nhưng luôn phải chịu sự biến đổi theo nhiều giai đoạn, đặc biệt sau khi mang thai, sinh nở và cho con bú. Không ít trường hợp sau khi có từ 1-2 con đã phải chịu sự xuống cấp đáng kể của vòng ngực như teo lép, sa trễ, da ngực nhăn nheo, trùng nhão…

Nếu bạn cũng rơi vào trường hợp này thì có thể lựa chọn phương pháp nâng ngực đặt túi độn. Phương pháp này giúp duy trì hình dáng ngực tự nhiên, bầu vú mềm mịn, căng tròn, cân đối so với cơ thể. Không gây đau rát trong suốt quá trình phẫu thuật và sau phẫu thuật. Đặc biệt, kỹ thuật đặt túi sau cơ đảm bảo an toàn hàng đầu với tiêu chí bảo toàn chức năng của tuyến vú, quầng và núm vú, không gây co cứng mất cảm giác, không ảnh hưởng đến việc tiết sữa và cho con bú.

