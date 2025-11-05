Nàng Mơ đọ sắc cùng loạt Hoa – Á hậu: Nhan sắc cỡ nào mà không bị “dìm”?

Giữa không khí chuyển mùa, thời trang len đang trở lại mạnh mẽ với sự góp mặt của loạt mỹ nhân Việt trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập “Knit The Confidence”. Thảm đỏ quy tụ dàn hậu nổi tiếng như Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Kiều Duy, Cẩm Ly, Ngọc Hằng, cùng Nàng Mơ – người mẫu đang được chú ý trong làng thời trang Việt.

Cùng diện trang phục len hiện đại, các người đẹp mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động nhưng vẫn thanh lịch, phù hợp tinh thần Thu – Đông. Bảo Ngọc gây chú ý với vẻ đẹp ngày càng thăng hạng, chuẩn bị đại diện Việt Nam tại Miss World 2026. Trong khi đó, Kiều Duy vẫn giữ phong độ ổn định trước thềm Miss International 2025 diễn ra tại Nhật Bản.

Bảo Ngọc

Bên cạnh dàn hậu, Nàng Mơ cũng là tâm điểm trên thảm đỏ. Cô chọn thiết kế bồng bềnh, tóc uốn nhẹ, toát lên nét ngọt ngào đúng chất “nàng thơ”. Dẫu là gương mặt mới, Nàng Mơ vẫn nổi bật khi đứng cạnh các người đẹp quốc tế, thể hiện thần thái tự tin và gu thời trang riêng biệt.

Nhan sắc của Nàng Mơ

Kiều Duy

Các mỹ nhân đều chọn những thiết kế len phối cùng chân váy ngắn – xu hướng được dự đoán “lên ngôi” mùa lạnh năm nay. Hình ảnh năng động, trẻ trung giúp họ thoát khỏi khuôn mẫu beauty queen thường thấy, mang lại cảm giác gần gũi, thời thượng.

Trước đó, chiến dịch “Knit The Confidence” cũng thu hút sự chú ý khi Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng cùng xuất hiện trong vai trò gương mặt đại diện. Sự kết hợp của đôi bạn thân thời trang được xem là điểm nhấn, lan tỏa tinh thần hiện đại, tự tin – đúng như thông điệp mà bộ sưu tập hướng đến.



