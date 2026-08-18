Nàng Hậu Việt cho con học trường quý tộc ở Trung Quốc, giờ về nước học trường xịn, chi phí rất hợp lý!

Hoa hậu Hương Giang được công chúng biết đến với danh hiệu Miss Asia Grand Slam - Hoa hậu châu Á đẹp nhất năm 2009. Sau khi kết hôn vào năm 2010, người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và đặc biệt chú trọng việc nuôi dạy hai con.

Trong nhiều năm, giáo dục luôn là một trong những khoản đầu tư được vợ chồng Hương Giang quan tâm. Hai con của nàng Hậu từng theo học tại một trường quý tộc ở Hàng Châu, Trung Quốc, nơi được biết đến với mức học phí thuộc nhóm cao. Theo thông tin được chia sẻ, học phí tại ngôi trường này thời điểm đó dao động khoảng 273.000-365.000 nhân dân tệ/năm, tương đương khoảng 929 triệu đồng đến hơn 1,2 tỷ đồng, tùy chương trình.

Sau thời gian học tập tại Trung Quốc, hiện các con của Hương Giang đang theo học tại một hệ thống trường liên cấp ở Việt Nam. So với mức học phí từng được chi trả tại trường cũ, khoản học phí hiện tại được xem là “dễ thở” hơn đáng kể, dù đây vẫn là một hệ thống giáo dục có mức đầu tư tương đối cao.

Theo biểu phí năm học 2026-2027 của trường tại TP.HCM, hệ Chuẩn có mức học phí cả năm sau giảm 5% khoảng 78,4 triệu đồng ở bậc Tiểu học, 90,25 triệu đồng ở THCS và 102,16 triệu đồng ở THPT. Với hệ Nâng cao, học phí lần lượt khoảng 146 triệu đồng/năm ở Tiểu học, 171,1 triệu đồng/năm đối với THCS lớp 6-8 và 225,8 triệu đồng/năm đối với THPT lớp 9-12.

Về chất lượng giáo dục, đây là hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam đầu tiên được giám định toàn diện bởi Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS), đồng thời xây dựng chương trình theo hướng kết hợp kiến thức của các nền giáo dục phát triển với những giá trị văn hóa Việt Nam.

Chương trình học phổ thông được tổ chức theo 5 lĩnh vực gồm Ngôn ngữ; Xã hội và nhân văn; Toán và Công nghệ thông tin; Khoa học tự nhiên; Phát triển cá nhân. Bên cạnh các môn học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh còn được tiếp cận với giáo dục thể chất, kỹ năng – phẩm chất, hoạt động trải nghiệm, kỹ năng số, AI, tư duy phản biện và tư duy công dân toàn cầu.

Đây cũng là cách tiếp cận khá phù hợp với định hướng giáo dục mà Hương Giang dành cho con từ nhỏ. Thay vì chỉ tập trung vào điểm số, gia đình khuyến khích con cái thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau như hội họa, ballet, thể thao và âm nhạc.

Tiểu Panda, con gái lớn của nàng Hậu được nhận xét có thành tích học tập tốt, đồng thời có khả năng giao tiếp bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Cô bé từng được nhà trường trao giấy khen, kỷ niệm chương vinh danh Học sinh tinh hoa và từng đại diện khối phát biểu tại lễ tổng kết năm học.

Không chỉ học tốt, Panda còn có niềm yêu thích đặc biệt với piano. Cô bé bắt đầu làm quen với piano khoảng 5 năm trước, nhưng gia đình không định hướng theo con đường chuyên nghiệp. Theo chia sẻ của Hương Giang, mục đích ban đầu chỉ là giúp con rèn luyện khả năng tập trung, cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc và nghệ thuật.

Thế nhưng từ một hoạt động ngoại khóa, Panda dần bộc lộ năng khiếu. Đầu năm nay, cô bé giành giải Nhất ở hạng mục piano không chuyên tại Zhongsin International Music lần thứ 20 ở Singapore. Hình ảnh cô bé tự tin biểu diễn trên sân khấu sau đó nhận được nhiều sự quan tâm.

(Tổng hợp)