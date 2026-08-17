Hoa hậu nổi tiếng công khai xin lỗi con trai, từng khiến con muốn "đổi một người mẹ khác" vì cách dạy quá áp lực

Làm mẹ vốn đã không dễ, nhưng làm mẹ trong ánh nhìn của công chúng lại càng có thêm nhiều áp lực. Với một gia đình có cả bố lẫn mẹ đều là những gương mặt nổi tiếng, nhất cử nhất động của con cái đôi khi cũng khó tránh khỏi sự chú ý từ bên ngoài.

Một Hoa hậu Hong Kong mới đây đã lần đầu công khai nói lời xin lỗi với con trai trong một cuộc trò chuyện về gia đình và chuyện nuôi dạy con. Điều khiến nhiều người chú ý là cô không né tránh những sai lầm của mình, thậm chí thừa nhận từng áp dụng cách giáo dục quá áp lực đến mức con trai muốn "đổi một người mẹ khác".

Câu chuyện được chia sẻ trong chương trình radio Dư Sinh Đối Thoại của nhà truyền thông kỳ cựu Dư Gia Cường. Tại đây, người đẹp cũng lần đầu nhìn lại quá trình làm mẹ của mình và thừa nhận có những điều trước đây cô đã làm chưa đúng.

Từng là "mẹ hổ", khiến con trai muốn đổi mẹ

Hoa hậu được nhắc đến là Viên Vịnh Nghi, người từng hai lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong, đồng thời là Hoa hậu Hong Kong năm 1990. Cô kết hôn với tài tử Trương Trí Lâm hơn 20 năm và có một cậu con trai duy nhất tên Trương Mộ Đồng.

Viên Vịnh Nghi thời điểm đăng quang (Ảnh: Chụp màn hình)

Viên Vịnh Nghi xuất hiện trong chương trinh radio Dư Sinh Đối Thoại (Ảnh: YouTube Metro Showbiz FM)

Con trai của cặp đôi từ nhỏ đã nhận được rất nhiều sự chú ý vì có bố mẹ đều là người nổi tiếng. Viên Vịnh Nghi thừa nhận đây cũng là điều khiến cô cảm thấy có lỗi với con. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, vì bố mẹ là Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi nên nhiều lời nói, hành động của con trai đều dễ bị công chúng chú ý và phóng đại. Cô cho rằng con đã mất đi một phần tự do mà đáng lẽ một đứa trẻ nên có.

Không chỉ vậy, chính cách nuôi dạy của cô cũng từng khiến con trai chịu áp lực lớn. Viên Vịnh Nghi thừa nhận bản thân từng có tính cách khá mạnh, muốn mọi chuyện trong gia đình phải theo ý mình. Cô từng áp dụng cách giáo dục nghiêm khắc, gần như "một lời nói là quyết định", khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con có thời điểm trở nên căng thẳng.

Đỉnh điểm là con trai từng nói với bố rằng muốn "đổi một người mẹ khác". Điều này khiến nữ diễn viên phải nhìn lại cách mình đang đối xử với con.

Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi là cặp đôi hình mẫu của showbiz Hoa ngữ (Ảnh: Xiaohongshu Viên Vịnh Nghi)

Viên Vịnh Nghi thừa nhận từng áp dụng cách nuôi dạy quá nghiêm khắc với con trai (Ảnh: Weibo Viên Vịnh Nghi)

Bên cạnh đó, cách giáo dục quá áp lực của cô thậm chí còn từng khiến con trai xuất hiện vấn đề về cảm xúc và phải tìm đến bác sĩ. Sau khi được chuyên gia đánh giá, Viên Vịnh Nghi mới nhận ra mình đã quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân và vô tình đặt lên con những kỳ vọng quá lớn.

Đây cũng là thời điểm nữ diễn viên bắt đầu thay đổi cách làm mẹ. Thay vì tiếp tục yêu cầu con phải làm theo ý mình, cô học cách lắng nghe nhiều hơn, đồng thời cố gắng buông bỏ những điều trước đây bản thân quá cố chấp. Mối quan hệ giữa hai mẹ con sau đó dần được cải thiện.

Hiện tại, hai mẹ con Viên Vịnh Nghi đã có thể trò chuyện với nhau giống như bạn bè. Nhìn lại quá trình đó, cô cũng lần đầu công khai nói lời xin lỗi với con trai, thừa nhận rằng những áp lực mà con phải chịu một phần đến từ chính mình.

Đây không phải lần đầu Viên Vịnh Nghi chia sẻ về việc làm mẹ, nhưng lần này cô đặc biệt thẳng thắn khi nhắc đến những điều mình từng làm chưa tốt. Cô cũng nói rằng bản thân rất tự hào về con trai và đùa rằng đây là "tác phẩm" khiến mình tự hào nhất.

Có bố mẹ nổi tiếng nhưng con trai không được bố mẹ "dọn đường" vào showbiz

Một điều khác được Viên Vịnh Nghi chia sẻ trong cuộc trò chuyện là tương lai của con trai trong ngành giải trí. Trương Mộ Đồng sở hữu ngoại hình được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét từ bố mẹ, vì vậy câu hỏi liệu cậu có bước vào showbiz hay không từng nhiều lần được đặt ra.

Tuy nhiên, Viên Vịnh Nghi cho biết hiện tại cô không có ý định giúp con trai mở đường vào ngành giải trí. Theo cô, chỉ đẹp trai là chưa đủ để theo nghề. Một người muốn bước vào lĩnh vực này còn cần năng khiếu, sức hút và đặc biệt là một nội tâm đủ mạnh để chịu được những áp lực đi kèm.

Cô thậm chí nói rằng nếu thực sự yêu con, bản thân sẽ không chủ động đẩy con vào nghề này bởi đây là một con đường rất vất vả và không hề dễ chịu. Nếu con trai muốn xuất hiện trên sân khấu cùng bố, cậu cũng phải tự chứng minh năng lực. Chẳng hạn, nếu Trương Trí Lâm tổ chức concert và con trai muốn lên sân khấu chơi guitar, Viên Vịnh Nghi cho rằng con vẫn phải dựa vào thực lực của mình để thuyết phục những người làm chuyên môn.

Con trai Viên Vịnh Nghi được chú ý từ nhỏ vì có bố mẹ đều là những gương mặt nổi tiếng (Ảnh: IG @cheung_morton)

Câu chuyện của Viên Vịnh Nghi cũng cho thấy một khía cạnh khác của việc nuôi con trong gia đình nổi tiếng. Áp lực không chỉ đến từ việc bố mẹ kỳ vọng quá nhiều mà đôi khi còn đến từ chính ánh nhìn của công chúng. Với nữ diễn viên, điều quan trọng nhất hiện tại có lẽ không còn là việc con phải trở thành người như thế nào mà là hai mẹ con có thể thoải mái nói chuyện với nhau hay không.

Theo HK01