Trong khoảng thời gian gần đây, sức khỏe của "vua kungfu" Lý Liên Kiệt đi xuống rõ rệt khiến người hâm mộ lo lắng không thôi. Có nguồn tin cho biết, nam diễn viên đã dặn dò chuyện hậu sự cho gia đình để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Bên cạnh tình hình bệnh tật của Lý Liên Kiệt, netizen còn đổ dồn sự chú ý vào vợ nam tài tử - nàng Hoa hậu châu Á nức tiếng một thời Lợi Trí. Cho tới bây giờ, cô vẫn im hơi lặng tiếng trước tình hình của ông xã khiến dân tình hoài nghi tình cảm của cặp đôi này có "biến".

Lý Liên Kiệt ốm đau, bệnh tật khiến người hâm mộ xót xa.

Lợi Trí giành ngôi vị quán quân trong cuộc thi "Hoa hậu Châu Á" năm 1986 và được ca ngợi là "mỹ nhân 50 năm mới gặp". Không có thành tích nổi trội trong sự nghiệp nghệ thuật nhưng Lợi Trí vẫn là cái tên được săn đón một thời nhờ nhan sắc xinh đẹp và thân hình bốc lửa. Bên cạnh đó, những lùm xùm tình ái của cô cũng khiến giới truyền thông tốn bao giấy mực một thời.

Lợi Trí không ít lần dính tin đồn làm "bé ba", bị nghi "dan díu mập mờ" với Thành Long, suýt khiến tài tử Nghê Khuông ruồng bỏ vợ con. Đặc biệt, không thể không kể tới mối tình giữa nàng hậu và "trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân.

Trúng tiếng sét ái tình với Lợi Trí trong một bữa tiệc, ông Hà Hồng Sân đã theo đuổi hết sức nhiệt tình, tặng biệt thự siêu xe để lấy lòng người đẹp. Thậm chí còn có tin đồn "trùm sòng bạc" muốn lấy cô về làm "bà năm". Thế nhưng, chốn hậu cung của ông Hà Hồng Sân đã phản ứng cực căng, cho người đến đe dọa, tuyên bố sẽ không tha cho Lợi Trí. Mãi đến khi "trùm sòng bạc" đứng ra ngăn cản, người đẹp này mới thoát nạn với điều kiện cả đời không được quay lại Hong Kong, Macau.

Lợi Trí suýt thành người vợ thứ 5 của "trùm sòng bạc".

Đến năm 1989, Lợi Trí quen biết với siêu sao võ thuật Lý Liên Kiệt khi cùng hợp tác trong bộ phim Rồng Tại Thiên Nhai. Nhan sắc mỹ miều của Hoa hậu châu Á đã khiến "Hoàng Phi Hồng kinh điển nhất" yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp việc anh đã có vợ con.

Vợ Lý Liên Kiệt lúc bấy giờ - Hoàng Thu Yến đã ở bên nam diễn viên từ thuở hàn vi, không rời không bỏ khi Lý Liên Kiệt bị chấn thương nặng, tưởng như phải giã từ sự nghiệp. Thế nhưng, đúng như lời đánh giá của giới truyền thông xứ Cảng: "Tình nghĩa ngàn cân không bằng bộ ngực 4 lạng", Lý Liên Kiệt quyết ly hôn với người vợ vừa sinh cho anh đứa con thứ hai để theo đuổi "chân ái".

Hoàng Thu Yến đã nắm tay Lý Liên Kiệt vượt qua bao giông bão.

Nhưng nam diễn viên lại muốn đón cầu vồng cùng mỹ nhân ngực khủng.

Không chỉ vậy, Lý Liên Kiệt còn phải nhận mưa gạch đá từ dư luận với phát ngôn gây tranh cãi: "Sau thì gặp Lợi Trí, tôi mới biết được, đây mới là tình yêu, yêu tới mức tôi có thể vì cô ấy mà vứt bỏ danh lợi, có thể vì cô ấy mà chết. Tôi có thể vì cô ấy mà mất cả tiền đồ, mỗi ngày đều thấy máu như sôi lên. Tôi đành phải nói với vợ mình rằng, thật xin lỗi, anh sai rồi, anh bây giờ mới biết được tình yêu chân chính là gì". Hình ảnh của Lý Liên Kiệt xấu đi rất nhiều, bị mang danh "bạc tình phụ nghĩa". Còn Lợi Trí, cô trở thành "hồ ly cướp chồng" vạn người ghét trong mắt công chúng.

Trước tình yêu nồng cháy của siêu sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc, Lợi Trí đã "đặt kèo" hứa hẹn: "Nếu 10 năm sau anh vẫn yêu em như vậy, chúng ta hãy ở bên nhau". Và sự thật là ngôi sao võ thuật này đã dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Khi Lợi Trí vướng khoản nợ khổng lồ vì đầu tư thất bại, Lý Liên Kiệt ký hợp đồng nhận 6 bộ phim trong 3 năm để lấy cát-xê 72 triệu tệ (243 tỷ) đưa cho người tình.

Sau khi hẹn hò với Lý Liên Kiệt, Lợi Trí đã rời khỏi làng giải trí và chú tâm vào việc kinh doanh. Với con mắt đầu tư nhạy bén, cô đã được mệnh danh là "Nữ hoàng nhà đất"và sở hữu khối tài sản kếch xù. Lý Liên Kiệt cũng yên tâm giao phó toàn bộ tài sản giá 2 tỷ HKD (khoảng 6600 tỷ đồng) cho Lợi Trí quản lý.

Lý Liên Kiệt giao toàn bộ tài sản cho Lợi Trí quản lý.

Năm 1999, cặp đôi chính thức về chung một nhà đúng như lời hứa hẹn 10 năm, bắt đầu 1 cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc. Lợi Trí và Lý Liên Kiệt đã có với nhau 2 cô con gái xinh đẹp, tài năng, có cuộc sống viên mãn, được chồng yêu chiều hết mực. Tuy nhiên, việc anh nâng niu, chiều chuộng hết mực 2 đứa con của Lợi Trí trong khi lại "ngó lơ" 2 cô con gái của vợ cũ, chỉ nhờ anh chị chăm sóc và chu cấp chi phí sinh hoạt cũng khiến cho cộng đồng mạng không hài lòng và gán cho anh cái mác "Người cha tồi nhất Hong Kong".

Đến năm 2012, Lý Liên Kiệt mắc phải căn bệnh cường giáp, sức khỏe kém đi rất nhiều. Căn bệnh này đeo bám nam diễn viên Hoắc Nguyên Giáp suốt 15 năm khiến sự nghiệp điện ảnh bị chững lại. Không ít netizen cho rằng, Lý Liên Kiệt đang gặp phải "quả táo nhãn lồng", phải trả giá cho việc phụ bạc người vợ tào khang năm nào.

Còn Lợi Trí, sau khi làm vợ, làm mẹ, nàng hậu lắm thị phi này sống kín tiếng đến khó tin, rất ít khi xuất hiện trước ống kính truyền thông. Tuy nhiên, việc cô vắng bóng trong những ngày ông xã ốm đau lại khiến dân tình vô cùng hoang mang.

Nguồn: iFeng, QQ