Thời điểm hiện tại, những chủ đề xoay quanh Phó Sơn Hải đang được cư dân mạng cực kỳ quan tâm. Tác phẩm này được đánh giá rất cao về những cảnh võ thuật, thể hiện được chất kiếm hiệp ít thấy ở phim Trung Quốc trong những năm trở lại đây. Dẫu vậy, phim đồng thời cũng vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều đối với phần tạo hình nhân vật, đặc biệt là nam chính Thành Nghị.

Phó Sơn Hải được đánh giá cao ở các cảnh hành động...

...nhưng mọi thứ trái ngược hoàn toàn khi nhắc tới tạo hình nhân vật.

So với nhiều gương mặt đình đám ở làng giải trí Trung Quốc, mỹ nam sinh năm 1990 không sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng được đánh giá là đặc biệt phù hợp để đóng phim kiếm hiệp. Anh từng đạt được thành công rực rỡ cùng với siêu phẩm Liên Hoa Lâu. Thế nhưng với Phó Sơn Hải, tất cả những gì mà Thành Nghị đang nhận được chỉ là những lời chê bai.

Bức ảnh bị nhận xét là nếu che mặt đi thì sẽ tưởng là diễn viên nữ.

Trên mạng xã hội, rất nhiều netizen để lại ý kiến cho rằng Thành Nghị mặc đồ quá công nghiệp và lòe loẹt. Chẳng những vậy, Thành Nghị còn bị soi đến cả móng tay khi có không ít người nói trông anh như sơn móng tay hồng. Thêm vào đó, anh bị nhận xét là có một số cử chỉ điệu đà quá mức. Tất cả những điều này khiến cho nhân vật Tiêu Thu Thủy trở nên nữ tính hóa, không ra được chất mỹ nam kiếm hiệp.

Không dừng lại ở phần nhìn, diễn xuất của Thành Nghị ở Phó Sơn Hải cũng bị đánh giá là thụt lùi so với các tác phẩm trước, đặc biệt là ở khâu đài từ. Có không ít cảnh Thành Nghị nhả thoại không rõ lời, gây ảnh hưởng tiêu cực tới trải nghiệm xem phim.

Phó Sơn Hải khởi đầu với thành tích rất ổn về mặt số liệu. Dẫu vậy, hình ảnh mỹ nam phim kiếm hiệp của Thành Nghị lại đang trở nên xấu đi trong mắt người xem.

Không chỉ phần nhìn mà diễn xuất của Thành Nghị cũng bị chê bai.

Dưới đây là một vài bình luận của khán giả về màn thể hiện của Thành Nghị ở phim Phó Sơn Hải:

- Tui xem tập 1 mà tưởng phim ổng quay lúc mới vô nghề bây mới đem ra chiếu á. - Miệng như vừa ngậm kẹo vừa thổi lửa vậy, haha. - Nhưng thật sự là nam chính nhìn không có tí mỹ cảm nào để muốn xem luôn. - Cảnh này lấy tay che mặt cậu lại nhìn tưởng nữ không á. - Đã không được đẹp thì mình trau dồi diễn xuất đi trời, diễn bộ nào bộ nấy tạo hình chả khác gì nhau, ẻo lả còn hơn nữ chính, đã thế ở ngoài em bé không có biết gì đâu. - Sao bộ sưu tập quần áo của nam chính toàn màu pastel vậy, không tìm được cái bảng màu nào nam tính hơn hả?

Nói thêm về Phó Sơn Hải, đây là một trong những tác phẩm nhận nhiều kỳ vọng nhất năm 2025. Phim có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp, kể câu chuyện của anh chàng Tiêu Minh Minh bị hệ thống đưa vào thế giới võ hiệp.

Vốn là một người ở thế giới hiện đại, Tiêu Minh Minh lại trở thành thiếu niên Tiêu Thu Thủy, bước chân vào một hành trình khám phá đáng nhớ, trải qua những thăng trầm để hiểu được thế nào là giang hồ đích thực.