Nàng dâu mệt mỏi vì cả nhà chồng dùng tiền mình chi tiêu, sống như người giúp việc mà vẫn bị quát mắng

Có nhiều cô vợ sống thật sự rất mệt mỏi trong gia đình chồng. Người chồng cũng không có đủ tiếng nói để bảo vệ vợ, dẫn đến tình cảnh hai bên không thể hòa hợp được, sống rất mệt mỏi với nhau.

Mới đây, một người phụ nữ tên Tiểu Hoàng đã đăng bài trong diễn đàn về mẹ chồng nàng dâu.

Theo đó, sau khi kết hôn, gia đình chồng nhất quyết muốn hai vợ chồng cô phải sống chung. Tưởng là do gia đình quấn quýt, hóa ra bởi họ muốn sử dụng tiền lương của hai vợ chồng.

Trong gia đình chồng còn có em gái, em trai đều đã đi làm nhưng không hề có trách nhiệm nào cả.

Sau khi kết hôn xong xuôi và quyết định ở chung, mẹ chồng yêu cầu toàn bộ tiền lương của chồng cô dùng để trả nợ thế chấp của bố mẹ khi mua nhà. Căn nhà đó đứng tên bố mẹ chồng nhưng chồng cô phận làm con thì phải gánh trách nhiệm.

Còn lại tiền lương của Tiểu Hoàng để trang trải chi phí cho gia đình. Còn dư chút nào thì họ mới được dùng làm của riêng và chi tiêu. Điều đáng nói hơn, cả em trai và em gái đều đi làm, lương của họ cũng ngang ngửa với Tiểu Hoàng nhưng đều được dùng tích lũy tiết kiệm, không phải đóng góp hay chi cho gia đình.

"Tôi cảm thấy vô cùng bức xúc vì những tính toán này. Khi tôi nói với chồng và tỏ ý không đồng ý thì chồng bảo rằng khi còn đi học, bố mẹ chồng đã vay tiền để cho mình đi du học. Bây giờ họ dùng đó làm lí do bắt anh phải gánh khoản nợ mua nhà. Về hai người em, bố mẹ chồng thống nhất quan điểm không bắt họ chi tiền vì sợ họ sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống về sau. Còn chồng tôi, với lí do "con là anh cả" nên phải đảm đương tất cả mọi thứ và không được so đo với em" , Tiểu Hoàng tâm sự.

Ảnh minh họa.

Điều khiến cô không thể chấp nhận hơn nữa là cả nhà đều coi cô như giúp việc. Một tay cô phải làm hết việc ở nhà chồng, hai người em xem đóng góp của chị dâu như lẽ đương nhiên.

"Ngày nào cũng vậy, chỉ cần đi làm về là cô em chồng sẽ lao ngay tới hỏi: 'Chị dâu, em đói quá, có gì ăn không?'. Sau khi ăn xong nó cũng chỉ biết bấm điện thoại, có lần tôi bảo em gái chồng chia việc cùng làm thì mẹ chồng đã ngăn cản và nói: 'Nó đi làm quá vất vả rồi, cô là chị dâu thì phải biết cách chăm sóc các em'. Tôi cực kỳ tức giận và muốn đứng ra tranh cãi. Cách dạy của mẹ chồng đã khiến các em chồng cũng hư hỏng theo rồi", cô bức xúc kể thêm.

Quá mệt mỏi ở nhà chồng, cô đã về nhà mẹ đẻ chơi ít ngày. Tuy nhiên khi quay lại mẹ chồng bắt đầu bày tỏ thái độ nặng nhẹ, lên án con dâu "bỏ nhà ra đi". Thậm chí có lần cô có việc ra ngoài phải đi cả ngày, mẹ chồng gọi điện đến làm ầm ĩ: "Về nhanh nấu cơm đi, cả nhà đói quá. Còn đống quần áo chưa phơi đấy, nhà chưa lau sàn đâu".

Mặc dù cô làm hết việc nhà, dùng tiền lương để chi tiêu trong gia đình nhưng vẫn rất hay phải đối diện với những tràng mắng mỏ ầm ĩ như thế.

Vì lối sống này nên cô đã quyết định dọn ra khỏi nhà chồng chứ không cam chịu nữa. Vì chồng cô tốt, đáng thương nên cô chịu ở chung nhưng tình cảnh trước mắt khiến cô không muốn duy trì cuộc sống thế này.

Cô chia sẻ: " Nếu anh ta phản đối quyết định ra ở riêng thì tôi sẽ ly hôn. Tôi trân trọng cuộc sống của mình nhưng những người ở nhà chồng thì không như thế. Tôi muốn kiểm soát được tiền lương, việc nhà đóng góp và được trân trọng chứ không phải như giúp việc trong nhà chồng. Đã làm việc nhưng lại không được ai trân trọng công sức".

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, nhiều người cho rằng đáng lẽ cô nên quyết định ra riêng chỉ sau 1-2 tuần sống chung. Thậm chí có người cho rằng với gia đình chồng như thế thì có ở riêng cũng chưa chắc đã yên ổn. Gia đình chồng cô quá mức ích kỷ, dựa dẫm và người chồng thì không thể giải quyết êm xuôi được vấn đề trong nhà. Bất cứ ai làm con dâu ở gia đình đó cũng phải đau khổ mà thôi.