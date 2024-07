Nàng dâu hào môn tỏa sáng khi làm trọng tài Olympic Paris: Phụ nữ tự cường chính là vẻ đẹp rực rỡ nhất!

Sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế như Thế vận hội Olympic luôn là dịp để các nhân vật nổi tiếng thể hiện tầm ảnh hưởng. Tại Olympic Paris lần này, gia tộc họ Hoắc (Hồng Kông) lại tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi hai cha con Hoắc Chấn Đình - Chủ tịch Ủy ban Olympic Hồng Kông và Hoắc Khởi Cương - Phó Chủ tịch cùng tham dự lễ khai mạc.

Người đẹp làng nhảy cầu làm trọng tài Olympic Paris 2024

Trong khi Hoắc Khởi Cương là khách mời đặc biệt được mời đến xem lễ khai mạc thì vợ anh - cựu vận động viên nhảy cầu Quách Tinh Tinh lại tham gia với tư cách thành viên ban trọng tài môn bơi lội. Nhiều khả năng, Hoắc Khởi Cương sẽ trở về Hồng Kông sau lễ khai mạc, còn Quách Tinh Tinh sẽ ở lại đến hết kỳ Thế vận hội để làm nhiệm vụ.

Trong số những vị trọng tài môn bơi lội, dung mạo của Quách Tinh Tinh hiện tại thực sự khiến người ta phải ngạc nhiên, sự sang trọng của cô đều đến từ chính mình, không dựa vào gia thế chứ đừng nói đến chồng.

Điều này khiến nhiều cư dân mạng đùa rằng, chuyến công tác nước ngoài của hai vợ chồng đồng nghĩa với việc chăm sóc ba con nhỏ sẽ do em trai Hoắc Khởi Cương là Hoắc Khởi Sơn đảm nhiệm. Bởi trước đó, khi Quách Tinh Tinh đến Nhật Bản làm trọng tài bơi lội mà không có chồng đi cùng, Hoắc Khởi Cương đã phải một mình chăm sóc các con và anh còn chia sẻ hình ảnh đưa ba con đi ăn nhanh. Tuy nhiên, giới truyền thông đã chụp được hình ảnh Quách Tinh Tinh cùng mẹ ruột đón các con trước khi cô lên đường sang Paris. Vì vậy, có thể mẹ ruột sẽ là người giúp Quách Tinh Tinh chăm sóc các con trong thời gian cô vắng nhà.

Hình ảnh của Quách Tinh Tinh khi còn tham gia thi đấu bộ môn nhảy cầu.

Quách Tinh Tinh sinh ngày 15/10/1981 tại Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc, là vận động viên nhảy cầu đã giải nghệ, cô từng đoạt huy chương vàng Olympic và vô địch thế giới nhiều lần. Cô đã giành chiến thắng ở nội dung nhảy cầu 3m tại 5 Giải vô địch thế giới liên tiếp. Cô đã tuyên bố giải nghệ vào năm 2011.

Bắt đầu tập lặn khi 6 tuổi và luyện tập thi đấu vào năm 1988, cô được chọn vào đội tuyển lặn quốc gia Trung Quốc năm 1992. Quách Tinh Tinh lần đầu tiên thi đấu tại Thế vận hội vào năm 1996. Quách Tinh Tinh đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp nhảy cầu của mình, chẳng hạn như Vô địch quốc gia Trung Quốc năm 1995, Giải lặn Canada năm 1995, Vòng loại Olympic Trung Quốc năm 1996. Trong Thế vận hội mùa hè năm 2004, cô giành huy chương vàng ở nội dung nhảy cầu đồng đội 3m nữ cùng Vũ Mân Hiên trước khi giành HCV Olympic cá nhân đầu tiên ở nội dung nhảy cầu 3m nữ.

Quách Tinh Tinh gặt hái được rất nhiều thành tựu trong con đường thể thao của mình.

Sau Thế vận hội mùa hè năm 2004, cô nhận được nhiều hợp đồng thương mại. Nhưng chính vì điều này khiến cô bị cấm một thời gian, sau khi từ bỏ các hoạt động quảng cáo, cô lại trở lại thi đấu. Cô là thành viên hàng đầu của đội tuyển lặn nữ quốc gia Trung Quốc và được biết đến ở Trung Quốc với biệt danh "Công chúa lặn". Quách Tinh Tinh giành thêm hai huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic 2008 ở Bắc Kinh. Trước khi quyết định giải nghệ vào năm 2011, cô cho biết: "Tôi nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì vậy Thế vận hội London không phải là điều tôi nghĩ đến bây giờ. Cơ hội nên được trao cho những tài năng khác trong đội".

Nàng dâu "vàng" của gia tộc giàu có top 4 Hồng Kông

Là một trong bốn gia tộc giàu nhất Hồng Kông, gia tộc họ Hoắc nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ và quyền lực. Thế nhưng, Quách Tinh Tinh và Hoắc Khởi Cương lại được biết đến là cặp vợ chồng "khác biệt" khi lựa chọn lối sống giản dị và tự lập trong việc nuôi dạy con cái thay vì phó mặc con cho bảo mẫu. Bản thân Quách Tinh Tinh từng chia sẻ, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình, tập trung chăm sóc con cái từ khi còn nhỏ và chỉ quay trở lại làm việc thường xuyên hơn khi các con đã lớn.

Nói về cuộc sống hôn nhân, Quách Tinh Tinh cho biết, ngoài công việc, Hoắc Khởi Cương luôn dành thời gian ở bên vợ và cùng cô chăm sóc các con.

Chồng cô - Hoắc Khởi Cương luôn sát cánh và ủng hộ vợ trong mọi hoạt động.

Điều này cho thấy sự tôn trọng của gia tộc họ Hoắc dành cho nàng dâu "vàng". Bởi lẽ, mặc dù kết hôn với cháu đích tôn của gia tộc Hoắc Trung Tề, Hoắc Khởi Cương rất có thể sẽ là người kế thừa đời thứ tư của đế chế kinh doanh họ Hoắc, nhưng Quách Tinh Tinh vẫn giữ được sự tự do và không bị ràng buộc bởi những quy tắc hà khắc của gia tộc giàu có.

Minh chứng rõ ràng nhất là việc Quách Tinh Tinh và Hoắc Khởi Cương đã sớm dọn ra khỏi dinh thự chính của gia tộc họ Hoắc để chuyển đến một căn biệt thự sang trọng khác. Trong cách dạy con, Quách Tinh Tinh cũng thể hiện rõ chủ kiến riêng và nhận được sự ủng hộ từ gia đình chồng. Ngay cả Hoắc Chấn Đình - bố chồng cô cũng phải tuân theo nguyên tắc của con dâu, ông chỉ được phép chơi với các cháu sau khi chúng hoàn thành bài tập về nhà.

Không dựa vào gia thế, cựu vận động viên nhảy cầu bước vào làm dâu hào môn nhưng luôn tự chủ, độc lập và được gia đình chồng tôn trọng.

So với những người phụ nữ khác trong gia tộc họ Hoắc, Quách Tinh Tinh có cuộc sống tự do và thoải mái hơn rất nhiều. Trong khi cô được tự do theo đuổi sự nghiệp thể thao, tham gia các hoạt động xã hội, nhận hợp đồng quảng cáo, xuất hiện tại các sự kiện thời trang,... thì những người phụ nữ khác hầu như đều sống ẩn dật và ít khi lộ diện trước công chúng.

Điển hình như mẹ chồng của cô - bà Chu Linh Linh, sau khi kết hôn đã phải ở nhà làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, thậm chí bà còn không được phép cùng chị gái kinh doanh riêng. Hay như vợ của Hoắc Chấn Hoàn - Trần Kỳ Kỳ, vốn là một diễn viên nổi tiếng nhưng sau khi kết hôn, cô cũng ít khi xuất hiện trước công chúng.

Hoắc Khởi Cương xuất hiện cùng vợ tại Olympic Paris 2024. Không chỉ giúp đỡ chồng trong công việc, tình yêu của cặp vợ chồng phú nhị đại và "công chúa" làng lặn còn trở thành động lực để cả hai tiến về phía trước.

Sở dĩ Quách Tinh Tinh có được vị thế "đặc biệt" trong gia tộc họ Hoắc là bởi cô không chỉ là một người phụ nữ tài năng mà còn bởi lối sống giản dị, không khoa trương. Hình ảnh tích cực của Quách Tinh Tinh không những không ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc họ Hoắc mà còn giúp chồng cô - Hoắc Khởi Cương ghi điểm trong lòng công chúng. Chính vì vậy, không có gì khó hiểu khi Quách Tinh Tinh được xem như "báu vật" của gia tộc giàu có bậc nhất Hồng Kông này.