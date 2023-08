"Nàng công chúa" đang gây sốt màn ảnh Hoa ngữ: Xinh ngất ngây nhưng khán giả lại nói nhìn muốn gãy cổ

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện những hình ảnh mới của Điền Hi Vi trong bộ phim Đại phụng đả canh nhân. Được biết, cô vào vai Lâm An công chúa, vợ của nam chính Hứa Thất An (Vương Hạc Đệ).

Với việc đảm nhận nhân vật nhị công chúa, Điền Hi Vi được ekip sản xuất thiết kế cho một tạo sang trọng, quyền quý và đầy nữ tính. Khi đoạn video trên phim trường được đưa lên mạng xã hội, các khán giả đã dành rất nhiều lời khen cho nhan sắc của Điền Hi Vi.

Tạo hình của Điền Hi Vi trong phim Đại phụng đả canh nhân

Tuy vậy, một số cư dân mạng cho rằng Điền Hi Vi đang phải mang quá nhiều phụ kiện trên đầu. Dĩ nhiên, chúng có tác dụng lớn trong việc làm đẹp. Thế nhưng có lẽ, cô sẽ cảm thấy không mấy dễ chịu:

- Nhìn trang sức mão hoa trên đầu đúng mê luôn, hẳn là không nhẹ đâu nhưng đẹp quá trời. - Nương tử Điền Hi Vi đẹp thật đấy, tạo hình cưng quá. - Đúng nguyên tác luôn rồi. - Cái đội đầu trông muốn đột quỵ. - Trông muốn gãy cổ, nhưng mà xứng đáng vì tạo hình đẹp quá trời. Mà công nhận Điền Hi Vi hợp đóng cổ trang lắm luôn. Nguồn: Phim Hoa Ngữ

Nói thêm về Đại phụng đả canh nhân, đây là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Nhân vật chính của truyện là Hứa Thất An, người vốn là cảnh sát thời hiện đại bất ngờ xuyên không tới một thế giới khác, nơi tồn tại những thế lực siêu phàm.

Chàng sống ở một đất nước tên là Đại Phụng. Hứa Thất An gia nhập tổ chức Đả Canh Nhân. Nhờ bản lĩnh phá án cùng tri thức của mình, chàng từng bước xông pha vào những cuộc chiến hung hiểm đầy minh tranh ám đấu, để rồi mở ra một truyền kỳ bất hủ.