Nancy (MOMOLAND) vừa thoát nạn bị quay lén, đến lượt 1 thành viên xác nhận hẹn hò, fan lo lắng cho tương lai mờ mịt của nhóm

MOMOLAND là nhóm nhạc Kpop gen 3 nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả kể từ khi nổi tiếng với siêu hit Bboom Bboom. Tuy nhiên không lâu sau đó, nhóm liên tục vướng vào hàng loạt lùm xùm không đáng có khiến danh tiếng của nhóm tuột dốc không, và các ca khúc của nhóm ít nhận được sự đón nhận của khán giả như trước.

Đầu năm 2021, Nancy bất ngờ vướng vào scandal bị quay lén ảnh nhạy cảm trong một chương trình âm nhạc khiến MOMOLAND cũng "đóng băng" hoạt động một khoảng thời gian. Trong khi các fan đang nóng lòng chờ đợi girlgroup 6 thành viên sớm tái xuất thì trưa 17/5, trưởng nhóm Hyebin của MOMOLAND chính thức xác nhận đang hẹn hò với nam thần tượng Marco khiến nhiều người bất ngờ.

Ttưởng nhóm MOMOLAND xác nhận đang trong mối quan hệ yêu đương với anh chàng Marco.

Sản phẩm âm nhạc càng ngày càng xuống dốc, trong khi các thành viên chưa tạo được độ nổi tiếng nhất định mà chỉ liên tục vướng vào scandal khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tương lai mờ mịt của nhóm. Ở môi trường Kpop việc idol yêu đương sẽ khiến cho nhóm gặp phải không ít rắc rối, thậm chí bị fan quay lưng khi bị cho rằng idol đang lừa dối mình. Chính vì thế nhiều fan đang lo sợ MOMOLAND đã "flop" nay lại càng "flop" hơn.

Nhiều netizen lo lắng cho màn comeback sắp tới của MOMOLAND sẽ bị fan quay lưng

Dễ dàng nhận thấy trong đợt quảng bá Ready Or Not hồi cuối năm 2020, MOMOLAND không tạo được bất kỳ dấu ấn nào, bất kể sản phẩm này do "ông trùm" PSY sáng tác. Thậm chí nhóm còn không mang chiếc cúp nào trên các sân khấu âm nhạc dù quảng bá vô cùng thích cực. Đây được xem là hệ quả cho việc liên tục vướng vào scandal suốt 1 năm trước đó.

MOMOLAND đang dần bị khán giả quay lưng vì có quá nhiều scandal liên tục nổ ra.

Theo như tiết lộ MOMOLAND sẽ sớm tái xuất sau khi boygroup đàn em T1419 kết thúc việc quảng bá.