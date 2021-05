Nancy (MOMOLAND) khoe chân thon trắng nõn nhưng lại nhảy quá chán, nguyên nhân xuất phát từ đôi giày "chọi bể đầu"

Tối 15/5, MOMOLAND bất ngờ xuất hiện trên sân khấu âm nhạc G-Kpop Concert và mang đến 3 ca khúc Ready Or Not, Thumbs Up, Bboom Bboom. Đặc biệt sự trở lại của Nancy nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Trong lần trở lại này, Nancy khiến fan phải trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh xắn, thân hình thon gọn đến bất ngờ sau khoảng thời gian dài bị chê bai. Tuy nhiên chuyện chẳng có gì để tranh cãi nếu như nữ thần tượng nhảy nhót quá chán, thiếu sức sống, chậm nhịp so với các thành viên còn lại.

Nancy bị soi đánh hông chậm so với các thành viên khác trong nhóm.

Cô nàng cũng bị cho là nhảy chưa dứt khoát.

Theo như netizen, nguyên nhân khiến Nancy biểu diễn như "cưỡi ngựa xem hoa" xuất phát từ đôi giày bánh mì có thể "chọi bể đầu" người khác. Nhiều người cho rằng, em út MOMOLAND đã bị stylist cho mang phải 1 đôi giày có đế quá khổ khiến những bước nhảy của Nancy trở nên nặng nề và thiếu dứt khoát so với các thành viên khác trong nhóm.

Nancy mang phải đôi giày có đế quá nặng khiến bước nhảy của cô nàng không dứt khoát như các thành viên còn lại.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến lên tiếng bênh vực Nancy khi cho rằng vì em út MOMOLAND có chiều cao khiêm tốn so với các thành viên còn lại nên việc mang giày đế cao cũng là điều đương nhiên. Bên cạnh đó, fan cũng cho rằng Nancy cũng đã có sự cố gắng, không để xảy ra lỗi trong suốt 3 tiết mục thì việc bị xăm soi vũ đạo là quá khắt khe đối với cô nàng.