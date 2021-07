Nancy (MOMOLAND) diện váy ngắn khoe đùi trắng nõn liền bị so sánh với Sana (TWICE) vì bộ trang phục đạo nhái

Chiều ngày 17/7, Nancy và các thành viên MOMOLAND xuất hiện trong chương trình âm nhạc Together Again, K-POP Concert 2021. Màn tái xuất của nhóm nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Mặc dù đứng ngoài rìa, nhường vị trí trung tâm cho đàn chị, tuy nhiên Nancy vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Trong lần lộ diện này, cô nàng diện một chiếc váy ngắn, khoe đôi chân dài thon ngọn của mình sau thời gian dài nổ lực giảm cân.

Nhanh chóng sau đó, Sana (TWICE) cũng bị réo tên bởi cách đây không lâu cô nàng từng bị tố đạo nhái bộ trang phục này của Nancy (MOMOLAND). So với hình ảnh cách đây hơn 8 tháng, lần này em út MOMOLAND khiến nhiều người phải mê mẩn vì thân hình thon gọn.

Nancy bất ngờ diện lại bộ trang phục từng gây tranh cãi với Sana (TWICE).

Cách đây 2 tháng, TWICE có màn comeback với mini album Taste Of Love. Đáng chú ý, trong loạt ảnh teaser, thành viên Sana đã diện một chiếc váy 2 dây mỏng manh, khoe vùng xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng ngần. Tuy nhiên, nhiều netizen đã nhanh chóng phát hiện ra trang phục này đã từng được Nancy (MOMOLAND) mặc trong đợt quảng bá Ready Or Not hồi năm trước. Điều này đã gây ra không ít tranh cãi cũng như việc so sánh ai mặc đẹp hơn ai.