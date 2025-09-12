



Video: Hai anh em bị hành hung vì giúp người đi đường gặp nạn.

Vụ việc 4 người ở Bắc Ninh bị nhóm người hành hung khi hỗ trợ người bị tai nạn giao thông ở Bắc Ninh đang khiến dư luận xôn xao. Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, hiện sức khỏe của anh và em trai Nguyễn Bá Trung (SN 1988) đã dần ổn định. Các vết thương ngoài da đã bớt sưng tím. Tuy nhiên, tinh thần của 2 người vẫn chưa thực sự hồi phục.

“Lúc đó, một người lạ bất ngờ lao tới, đấm mạnh vào bả vai tôi. Tôi cố ôm giữ lại thì bị anh ta cắn mạnh vào tai, nghiến như muốn cắn đứt. Nhắc lại khoảnh khắc ấy, tôi vẫn chưa hết sợ hãi”, anh Vĩnh kể lại với vẻ bàng hoàng.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh chưa hết bàng hoàng sau vụ bị hành hung vô cớ. (Ảnh NVCC).

Trong khi đó, anh Nguyễn Bá Trung (em trai anh Vĩnh), là người bị thương nặng nhất trong nhóm cho biết bị một nhóm người khoảng 7-8 thanh niên lao vào đánh hội đồng.

“Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng. Đến giờ ngực vẫn còn đau. Nhưng tôi không oán trách. Có thể họ đã hiểu lầm, nghĩ chúng tôi là người gây tai nạn. Tôi tin đó là sự nhầm lẫn. Lần sau nếu gặp tình huống tương tự, tôi vẫn sẽ cứu người. Lương tâm tôi không cho phép làm khác”, anh Trung nói.

Theo bác sĩ Khổng Trung Điệp, Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân (Bắc Ninh), anh Trung nhập viện trong tình trạng gãy xương mũi, vỡ thành trong ổ mắt trái, tụ khí trong hốc mắt và trật khớp vai phải.

“Với những chấn thương trên, bệnh nhân cần thêm thời gian điều trị mới có thể bình phục hoàn toàn” , bác sĩ Điệp cho biết.

Anh Nguyễn Bá Trung vẫn đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh NVCC)

Chị Bùi Thị Hạnh, vợ anh Trung chia sẻ: “Anh ấy chỉ đơn thuần giúp người gặp nạn, vậy mà lại bị đánh đập tàn nhẫn. Mấy ngày nay tôi phải xin nghỉ làm để chăm chồng trong viện. Gia đình tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc và xử lý nghiêm những người gây ra vụ việc này".

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 7/9. Thời điểm đó, anh Nguyễn Đức Vĩnh đang lái xe ô tô chở vợ từ bệnh viện về thì phát hiện 2 nam thanh niên cùng xe máy nằm giữa đường đê hữu sông Đuống (địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

Ban đầu anh Vĩnh từ chối giúp đỡ do đang đưa vợ đi khám về, tuy nhiên sau đó anh quay lại hiện trường cùng với Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Bá Thành và Nguyễn Đức Đại để hỗ trợ người bị nạn.

Khi cả nhóm đang tìm cách đảm bảo an toàn cho 2 nạn nhân chờ người nhà đến, bất ngờ một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe máy xuất hiện. Trong nhóm này có Trịnh Đình Long, em trai của Trịnh Đình Luân, một trong hai nạn nhân tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, các đối tượng tấn công nhóm anh Trung đều đã sử dụng rượu bia trước khi xảy ra sự việc. Do ảnh hưởng của rượu bia và hiểu lầm, nhóm thanh niên trên tưởng rằng nhóm anh Vĩnh là người gây tai nạn nên lao vào hành hung. Anh Trung bị đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Anh Vĩnh cũng bị thương nặng. Hai người còn lại bị thương nhẹ.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Nhân Thắng (Bắc Ninh) có mặt tại hiện trường nhưng các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn.

Trịnh Đình Luân (bên trái) và Trịnh Đình Long bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Đình Luân (SN 1991) và Trịnh Đình Long (SN 1994) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.