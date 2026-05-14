Giữa “rừng” TikToker chuyên nội dung ẩm thực, Trần Hoàng Nam vẫn là một trong những gương mặt nổi bật nhờ phong cách gần gũi, vui vẻ cùng câu nói quen thuộc “Quá dễ với Nam”. Chàng trai sinh năm 1996, sở hữu chiều cao 1,9m, hiện sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ du học sinh mê nấu ăn đến chủ thương hiệu đồ ăn online triệu view

Hiện Nam Vlog sở hữu kênh TikTok với hơn 1,3 triệu người theo dõi, đồng thời phát triển hoạt động kinh doanh online. Nội dung của anh chủ yếu xoay quanh nấu ăn, review ẩm thực với phong cách trò chuyện duyên dáng, năng lượng tích cực cùng nụ cười đặc trưng, giúp nhiều video đạt lượng tương tác lớn.

Ít ai biết, niềm đam mê nấu nướng của Hoàng Nam được hình thành từ quãng thời gian du học trung học tại Canada, khi anh phải tự vào bếp để chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày. Đến khoảng năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM, Nam bắt đầu đăng tải các video nấu ăn lên TikTok. Video đầu tiên gây chú ý là món bánh bao được thực hiện đơn giản vì… quá thèm ăn. Từ đó, loạt clip hướng dẫn làm cơm tấm, nem, gỏi cuốn, cà ri, lẩu, làm bánh hay review các món ăn “hot trend” liên tục thu hút người xem.

Tận dụng sức hút từ nền tảng TikTok, Nam Vlog phát triển thương hiệu kinh doanh riêng mang tên Sườn Mét 9, nổi bật với các món sườn nướng ăn kèm sốt BBQ tự làm. Ban đầu, thương hiệu tập trung vào hai dòng sản phẩm chính là sườn bò tảng và sườn heo tảng. Theo chia sẻ, chi phí cho một phần ăn dành cho gia đình khoảng 3-4 người dao động từ 400.000 - 500.000 đồng.

Dù không phải là người đầu tiên bán sườn nướng sốt BBQ trên thị trường, Nam cho rằng yếu tố giúp thương hiệu giữ chân khách hàng nằm ở sự “minh bạch” trong toàn bộ quy trình. Anh thường xuyên đăng tải công khai các công đoạn sơ chế, nướng, đóng gói sản phẩm để tạo sự tin tưởng với người mua.

Những ngày đầu, việc kinh doanh chỉ ở quy mô nhỏ lẻ nên Nam tận dụng chính căn bếp tại nhà để chế biến. Sau khoảng 2 năm phát triển, dự án “nhà làm” này đã mở rộng thành khu sản xuất riêng với nhiều trang thiết bị hiện đại như tủ cấp đông dung tích lớn, lò nướng chuyên dụng, máy hút chân không đóng gói cùng đội ngũ nhân sự vận hành bài bản.

Hiện Sườn Mét 9 bán đa dạng sản phẩm như tacos đùi gà góc tư giá 125.000 đồng, tacos Pháp nhân bò hầm 350 gram giá 125.000 đồng, tacos bò hầm size nhỏ giá 85.000 đồng, sườn heo sốt BBQ 500 gram giá 207.000 đồng hay combo 2 tacos kèm sốt BBQ và mayo relish giá 178.000 đồng. Trong đó, sườn heo sốt BBQ là món bán chạy nhất, tiếp theo là tacos Pháp nhân bò hầm 350 gram và vỏ bánh nguyên bản. Ngoài ra, món tacos Pháp rút sườn giá khoảng 300.000 đồng cũng được nhiều thực khách yêu thích. Các sản phẩm hiện nhận mức đánh giá trung bình từ 4,6 - 4,7/5 sao.

Không chỉ thu hút khách hàng thông thường, nhiều nghệ sĩ, TikToker như Song Luân, Long Chun hay các nhà sáng tạo nội dung như Hoàng Anh Panda, Bảone, Spicy Kim… cũng từng review món ăn của Nam Vlog và tạo ra lượng tương tác đáng kể trên mạng xã hội.

Rất nhiều người ủng hộ món sườn vì đây là sản phẩm "homemade" từ anh chàng TikToker đảm đang

Từ drama sườn bò bị dai đến màn “minh oan” cho chiếc tacos gần 300k

Dù nhận được nhiều sự ủng hộ, thương hiệu Sườn Mét 9 của Trần Hoàng Nam cũng từng không ít lần vướng tranh cãi trên mạng xã hội.

Tháng 5/2025, thương hiệu này gây bàn luận khi TikToker Muội Today đăng tải video review món sườn bò xốt tiêu đen. Trong video, phần thịt được nhận xét là khá dai, không mềm như những gì Nam Vlog thường giới thiệu trong các clip quảng cáo. Sau đó, nhiều người dùng mạng xã hội cũng cho biết từng gặp trải nghiệm tương tự khi đặt món trong thời gian này.

Trước phản ứng từ khách hàng, Nam Vlog nhanh chóng đăng video giải thích. Anh cho biết nguyên nhân đến từ sự cố ngoài ý muốn trong quá trình chế biến, khi hệ thống van phun nước dùng để giữ ẩm và làm mềm thịt gặp trục trặc, khiến phần sườn bị khô và dai hơn bình thường.

Vướng tranh cãi về chất lượng sản phẩm, Nam Vlog lên tiếng giải thích và áp dụng chính sách “1 đổi 1” cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng

Nam Vlog cho biết sự cố diễn ra trong khoảng từ ngày 26/5 đến 9/6, vì vậy anh quyết định áp dụng chính sách “1 đổi 1” cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng, tương đương khoảng 5 tấn sườn dành cho gần 500 đơn hàng trong giai đoạn này. Cách xử lý được nhiều khán giả đánh giá là trách nhiệm và cầu thị. Sau đó, Muội Today cũng đăng tải video review phần sườn được đền bù và nhận xét chất lượng thịt đã mềm, mọng nước hơn đáng kể.

Đến cuối năm 2025, thương hiệu đồ ăn của Nam Vlog tiếp tục trở thành chủ đề tranh luận khi bán món tacos sườn bò với mức giá gần 300.000 đồng. Một số ý kiến cho rằng bên cạnh mức giá đắt đỏ so với định lượng thì món ăn này thực chất là burrito chứ không phải tacos. Tuy nhiên, sau đó nhiều khán giả đã lên tiếng giải thích rằng Nam Vlog đang bán phiên bản tacos kiểu Pháp, khác với tacos Mexico quen thuộc. Thực tế, không ít người cũng dễ nhầm lẫn giữa hai món ăn này do hình thức có phần tương đồng.

Để cho ra đời chiếc tacos Pháp, anh chàng cho biết tốn rất nhiều nguyên liệu và thời gian vào quy trình chế biến

Theo chia sẻ của Nam Vlog, tacos là món ăn có quy trình chế biến khá cầu kỳ và tốn nhiều nguyên liệu. Anh cho biết khoảng 50kg xương bò chỉ đủ để làm ra khoảng 50 chiếc tacos hoàn chỉnh. Quy trình thực hiện gồm nhiều công đoạn như chần và làm sạch xương, tách riêng phần thịt và xương để phục vụ các mục đích chế biến khác nhau, sau đó ướp gia vị rồi nướng trong khoảng 40-45 phút. Song song với đó là khâu sơ chế rau củ, tiếp tục ướp cùng phần sườn nướng trước khi đem hầm qua đêm để thịt đạt độ mềm.

Ngoài phần nhân chính, Nam Vlog cũng tự làm nhiều loại xốt riêng như BBQ, blanc demi hay xốt tiêu đen nhằm hoàn thiện hương vị cho món ăn.

Bên cạnh công thức xốt BBQ độc quyền, việc Nam trực tiếp đứng bếp, xuất hiện trong các video chế biến cũng khiến nhiều người cảm thấy yên tâm hơn khi mua sản phẩm. Có thời điểm cao điểm dịp Tết, lượng đơn đặt hàng sườn nướng liên tục “cháy hàng”. Theo chia sẻ, chỉ sau 2 phiên livestream, một đợt mở bán có thể hết sạch, với khối lượng chế biến lên tới khoảng 200 kg sườn cho mỗi lần làm sốt ướp. Sau giai đoạn cao điểm, thương hiệu vẫn duy trì lượng tiêu thụ khoảng 50 kg sườn mỗi ngày.

Đến nay, Sườn Mét 9 vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ thực khách không chỉ nhờ sức ảnh hưởng của Nam Vlog trên mạng xã hội mà còn bởi hương vị món ăn, chất lượng sản phẩm và cách xây dựng hình ảnh gần gũi, minh bạch trong kinh doanh.