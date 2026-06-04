Nước tăng lực từ lâu đã quen thuộc, là "cứu tinh" của nhiều người khi cần tỉnh táo nhanh, tập trung hoặc giảm mệt mỏi. Tuy nhiên, một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra khi một học sinh lớp 5 phải vào thẳng phòng cấp cứu sau khi uống loại nước này sai cách.

Đó là Hào Hào, một cậu bé 10 tuổi đang học lớp 5 tại Đài Loan (Trung Quốc). Hào Hào kể lại, do mệt mỏi và tò mò nên đã tự mua một lon nước tăng lực đóng gói sẵn từ cửa hàng tiện lợi. Vì chưa bao giờ uống loại nước này trước đây, lại đang lúc cơ thể mệt mỏi, cậu bé đã uống quá nhanh một lượng lớn nước tăng lực trong một thời gian ngắn.

Ảnh minh họa

Chưa đầy nửa tiếng sau khi uống, tay của Hào Hào bắt đầu run rẩy không kiểm soát, tim đập nhanh dữ dội và liên tục buồn nôn. Mẹ của Hào Hào vội vàng đưa cậu vào thẳng phòng cấp cứu tại bệnh viện "U-Health Network" (Đài Loan, Trung Quốc). Tại đây, các kết quả xét nghiệm cho thấy nhịp tim của cậu đã vượt quá 120 nhịp/phút, đồng thời huyết áp cũng tăng cao bất thường.

Cú sốc "ngộ độc caffeine cấp tính" do cơ thể quá tải

Nói về trường hợp của Hào Hào, bác sĩ chuyên khoa dị ứng và miễn dịch nhi khoa Ngô Bích Vũ (Wu Bi-yu) nhận định, đây là ca ngộ độc caffeine cấp tính điển hình. Bác sĩ nhấn mạnh tình trạng nguy hiểm này không xuất phát từ bản thân sản phẩm nước tăng lực, mà phần lớn do sự bất cẩn trong cách uống và sự không tương thích với cơ thể.

Đáng chú ý, thể trạng của Hào Hào vốn đã bị thiếu cân, còi cọc và nhẹ cân hơn hẳn so với bạn bè đồng lứa. Một cơ thể thiếu cân, chưa từng tiếp xúc với chất kích thích lại phải tiếp nhận dồn dập nồng độ caffeine lớn sẽ lập tức bị quá tải. Điều này đẩy hệ thống trao đổi chất vẫn đang phát triển của cậu bé đến bờ vực suy sụp.

Cậu bé cũng chọn sai loại nước tăng lực chứa caffeine quá cao và uống quá vội vã khi bụng đói. Tất cả những điều này khiến cậu bé phải vào thẳng phòng cấp cứu sau khi uống loại nước "vạn người mê".

Ảnh minh họa

Nhiều bậc phụ huynh vẫn nhầm lẫn nước tăng lực với các loại nước ngọt có ga thông thường. Một lon nước loại này có thể chứa lượng caffeine tương đương với khoảng ba tách cà phê espresso. Trẻ em vốn có khả năng dung nạp caffeine cực thấp. Việc nạp một lượng lớn chất kích thích quá nhanh sẽ ép hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá tải, gây co mạch nghiêm trọng và tăng huyết áp đột ngột, rất dễ dẫn đến nguy cơ co thắt mạch máu cấp tính.

Nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay đã cấm hoặc hạn chế bán loại nước này cho trẻ em dưới 15 tuổi. Còn ở Việt Nam hay quê nhà của Hào Hào (Đài Loan, Trung Quốc), tuy chưa có quy định rõ ràng, nhưng nhìn chung nhà sản xuất và các chuyên gia y tế thường lưu ý đồ uống này không khuyến khích với trẻ em, phụ nữ có thai và một số đối tượng đặc thù khác. Ngay cả vớ người lớn, cũng nên kiểm soát lượng uống giống như các đồ uống có đường, chứa caffeine khác.

Ngoài nước tăng lực, trẻ em không nên uống gì?

Bên cạnh nước tăng lực, các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cũng cần lưu ý, tránh để trẻ nhỏ uống hoặc lạm dụng một số loại đồ uống quen thuộc sau:

- Đồ uống có cồn (bia, rượu, nước trái cây lên men): Tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc. Hệ tiêu hóa và gan của trẻ chưa hoàn thiện để chuyển hóa cồn, dù chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc, làm suy giảm trí nhớ và tổn thương hệ thần kinh non nớt.

- Trà sữa và cà phê hòa tan: Không nên cho trẻ uống quá thường xuyên. Lượng caffeine và hàm lượng đường vượt ngưỡng trong các món này dễ gây béo phì, làm loạn nhịp tim và cản trở cơ thể hấp thụ canxi.

Ảnh minh họa

- Nước ngọt và nước ngọt có ga: Dễ gây nghiện nhẹ, làm mòn men răng và tăng đào thải canxi qua đường tiểu khiến trẻ chậm phát triển chiều cao cùng nhiều vấn đề sưc khỏe. Cần hạn chế hết mức.

- Đồ uống chứa nhân sâm của người lớn: Các chất định thần hoặc tăng lực của người lớn hoàn toàn không phù hợp với hệ nội tiết non nớt, dễ gây ra tình trạng dậy thì sớm hoặc rối loạn chuyển hóa.

Nguồn và ảnh: Uho Health, EBC, Eating Well