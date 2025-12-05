Trưa ngày 5/12 (theo giờ Việt Nam), TikToker Bốp Bọt Biển (tên thật là Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi) đã có thông báo chính thức về tình hình sức khỏe hiện tại, lần đầu tiên nhắc đến vụ tai nạn ở Đức hồi tháng 7 vừa qua.

Hình ảnh mới nhất của Bốp

Sau 5 tháng điều trị, Bốp cho biết sức khỏe đã khá hơn sau ca phẫu thuật não nhưng vẫn phải ở lại Đức điều trị vì xuất hiện các vấn đề từ tai nạn cũ như dập gan và mật.

Hiện tại dù vẫn khá mệt khi phải ra vào (viện) thường xuyên nhưng Bốp rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ và lời cầu nguyện của mọi người. Anh hứa sẽ tập trung điều trị, sớm hồi phục và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ, gia đình, bạn gái và bạn bè đã luôn chăm sóc, động viên anh trong giai đoạn khó khăn này.

Nguyên văn chia sẻ của Bốp:

“Chào mọi người, Có lẽ đây là bài viết mà nhiều người đã chờ đợi nhất từ lúc mình gặp tai nạn cho đến bây giờ. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật ở não thì sức khoẻ của mình đã tốt lên được 1 chút. Vì phần đầu vừa hoàn thành xong ca đại phẫu, mình vẫn chưa thể về Việt Nam nên buộc phải tiếp tục ở lại Đức để điều trị theo phác đồ của bệnh viện tại đây. Vì 1 vài lý do khác xuất hiện sau lần tai nạn trước, điển hình nhất chính là bị dập gan và mật, nên việc ra vào thường xuyên làm mình cũng mệt mỏi. Nhưng không sao mình vẫn có mọi người ở đây, thật sự rất xúc động và biết ơn trước tất cả sự giúp đỡ, yêu thương và lời cầu nguyện mà mọi người đã dành cho mình trong quãng thời gian khó khăn ấy. Nhờ có mọi người, hôm nay mình mới có thể ngồi đây và viết ra những dòng này. Mình không biết phải làm gì để báo đáp hết ân tình đó, chỉ có thể hứa rằng mình sẽ cố gắng tập luyện, tập trung điều trị để sớm hồi phục và trở lại phiên bản tốt nhất của chính mình. Mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mẹ, gia đình, bạn gái và những người bạn đã luôn bên cạnh chăm sóc, động viên và nâng đỡ tinh thần mình mỗi ngày. Nhờ mọi người mà mình cảm thấy cuộc sống này vẫn rất đáng để cố gắng. Mình là Bốp, cảm ơn mọi người ạ Thứ 6, 5/12/2025 - vào lúc 7AM tại Đức”.

Bài đăng mới nhất của Bốp

Đây là bài đăng chính thức đầu tiên của Bốp về vụ tai nạn cũng như thông báo chi tiết về tình hình sức khỏe nên nhanh chóng nhận về sự chú ý từ cư cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận động viên, mong anh chàng chóng khỏe trở lại.

“Anh giỏi và kiên trì thật sự! Chúc anh và gia đình nhiều sức khoẻ, anh Bốp sẽ sớm hồi phục trở lại ạ. Luôn luôn vui vẻ tích cực nhé anh ơi!”, “Thương quá, cố lên Bốp ơi còn về với Vân nha. Giờ chỉ cần giữ sức khỏe là mọi người yên tâm rồi”, “Luôn theo dõi và ủng hộ anh. Mong sau này đến với anh chỉ toàn điều hạnh phúc”, “Chúc bạn sớm bình phục nhé, thời gian sẽ giúp bạn chữa lành tinh thần thôi, mong bạn sẽ luôn mạnh mẽ và kiên trì”, “Cuối cùng cũng chờ đến ngày anh viết ra những lời này. Chúc anh thật nhiều sức khoẻ ạ”,... là một số bình luận từ cư dân mạng gửi đến Bốp.

Trước đó vào tháng 7/2025 vừa qua, thông tin về vụ tai nạn ở Đức của 3 du học sinh Việt khiến Hoàng Trung Hiếu (tức TikToker Bốp, 27 tuổi) bị thương nặng và 2 anh em sinh đôi (23 tuổi) qua đời đã gây chấn động. Vụ tai nạn khiến Bốp bị chấn thương sọ não, phải cắt bỏ chân phải và điều trị thời gian dài ở bệnh viện.

Tháng 10/2025, Bốp có chia sẻ đầu tiên lên Instagram sau khoảng thời gian điều trị. Tại story của mình, Bốp xuất hiện vẫn với nét mặt lạc quan, tích cực. Thời điểm đó, phần đầu của nam TikToker vẫn đang được băng bó.

Hình ảnh của Bốp vào tháng 10/2025

Từ sau đó trở đi, Bốp hoạt động trên MXH thường xuyên hơn, chia sẻ nhiều hơn. Đặc biệt, Bốp dành nhiều lời yêu thương cho bạn gái - Khánh Vân và tiết lộ về kế hoạch đám cưới của cặp đôi.

“Từ Tết này mẹ có con dâu, các em có chị dâu, ông bà có cháu dâu, còn tôi có lì xì” - Bốp chia sẻ vào ngày 19/11 vừa qua. Hay mới đây - ngày 3/12, Bốp lại chia sẻ: “Anh quyết định rồi. Em, phải là vợ anh chứ để người khác lấy mất anh không yên tâm”.

Những bài đăng của Bốp dành cho Khánh Vân

Bốp Bọt Biển là TikTok quen thuộc với cư dân mạng, sở hữu gần 224k lượt theo dõi và 11,4 triệu lượt yêu thích.

Trong các video của mình, Bốp được nhận xét là một chàng trai tích cực, luôn mang đến nhiều niềm vui, sự lạc quan qua các video của mình. Mặc dù, các video của anh thực hiện rất đơn giản, anh thường nhép theo lời bài hát và ghi thêm một số lời nhắn truyền cảm hứng trong tình yêu, cuộc sống, các mối quan hệ,...