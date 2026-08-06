Theo Reuters, nạn nhân là César Gastélum, người sở hữu gần 600.000 người theo dõi trên TikTok và được nhiều người biết đến với các video hài hước.

Thời điểm xảy ra vụ việc, César Gastélum đang quay video cùng hai người bạn bên ngoài một cửa hàng đồ ăn nhanh ở thành phố Culiacán. Cả ba đều mặc áo khoác và đeo ba lô màu cam giống đồng phục của các tài xế giao đồ ăn.

Bất ngờ, một chiếc xe máy chở hai người áp sát nhóm của Gastélum. Người điều khiển xe rút súng và bắn César Gastélum ở cự ly gần trước khi nhanh chóng tẩu thoát.

César Gastélum (Ảnh:Instagram@César Gastélum)

Một quan chức an ninh bang Sinaloa xác nhận với Reuters rằng César Gastélum đã tử vong. Nhà chức trách cũng triển khai chiến dịch truy bắt quy mô lớn nhằm tìm kiếm các nghi phạm.

Vụ sát hại là diễn biến mới nhất trong làn sóng bạo lực đang bao trùm thành phố Culiacán, nơi trở thành tâm điểm xung đột giữa các phe phái thuộc băng đảng ma túy Sinaloa kể từ năm 2024.

Nội các An ninh Mexico cho biết đang điều tra nhiều bài đăng trước đây của Gastélum trên mạng xã hội, trong đó có một số nội dung được cho là đề cập đến một phe phái của tổ chức tội phạm. Cơ quan chức năng cũng đang phân tích hình ảnh từ camera giám sát cùng các chứng cứ khác để xác định danh tính và truy bắt hung thủ.

Hiện trường vụ sát hại César Gastélum (Ảnh: Jesús Bustamante/Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/8, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết chính quyền đang khẩn trương điều tra vụ án.

"Bên cạnh việc bắt giữ hung thủ trực tiếp, nếu có kẻ chủ mưu đứng sau thì cũng phải bị đưa ra trước pháp luật. Đồng thời, cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ giết người thương tâm này", bà Sheinbaum nhấn mạnh.

Theo truyền thông địa phương, kể từ khi hai phe phái của băng đảng Sinaloa bắt đầu cuộc chiến giành quyền kiểm soát vào tháng 9/2024, đã có ít nhất 12 người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội bị sát hại tại thành phố Culiacán.