Nam Thư lộ dấu hiệu bất ổn

Xuất thân là diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp, Nam Thư gây dấu ấn với khán giả qua những vai diễn đa dạng. Tuy nhiên trong suốt hành trình hoạt động showbiz, Nam Thư không ít lần vấp phải những tranh cãi. Nhưng cho đến những ngày gần đây, hình ảnh của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những lời tố giật chồng dù chưa biết đúng hay sai.

Dù phía đại diện của Nam Thư phát thông cáo phủ nhận chuyện liên quan đến ồn ào trên MXH nhưng lùm xùm vẫn cứ rầm rộ. Trong khi Nam Thư im lặng sau khi phát thông cáo chính thức, thì Z.D - người tố Nam Thư ngoại tình với chồng mình - vẫn liên tục có nhiều chia sẻ ẩn ý, thậm chí còn khẳng định có những bằng chứng được cho là về việc chồng cô và Nam Thư qua lại. Những thông tin này gây xôn xao khắp cõi mạng tuy nhiên chưa được xác thực.

Hình ảnh Nam Thư bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bị gọi tên vào scandal tình ái gây sốc MXH

Theo đó, Fanpage hơn 1,8 triệu người theo dõi của Nam Thư bị netizen "tấn công". Không chỉ thả cảm xúc phẫn nộ trong các bài đăng, cư dân mạng còn tràn vào bình luận chỉ trích Nam Thư khiến nữ diễn viên khóa tính năng comment gấp. Cho đến chiều 8/7, cư dân mạng phát hiện Nam Thư khóa Facebook cá nhân có gần 1 triệu người theo dõi. Đây được cho là hành động "tránh bão" giữa scandal của nữ diễn viên.

Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, vào khoảng 14h ngày 9/7, Nam Thư bất ngờ mở lại Facebook cá nhân. Nhưng chỉ sau vài tiếng, nữ diễn viên lần nữa đóng tài khoản cho đến thời điểm hiện tại. Loạt động thái đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng đầy khó hiểu của Nam Thư khiến dân mạng càng thêm chú ý và bàn tán. Kể từ khi drama bùng nổ, đến nay Nam Thư vẫn chưa lần nào lộ diện trước công chúng.

Giữa drama căng thẳng, nữ diễn viên liên tục đóng mở Facebook cá nhân khiến nhiều người khó hiểu

Kể từ khi scandal bùng nổ, Nam Thư chưa lần nào lộ diện. Thay vào đó là những động thái lạ gây chú ý thêm trên MXH

Tối muộn 4/7, một tài khoản MXH là Z.D bất ngờ đăng đàn tố Nam Thư có mối quan hệ ngoài luồng với đàn ông có gia đình. Đính kèm theo lời khẳng định này là hình ảnh được cho là bằng chứng cho việc nữ diễn viên từng đến homestay ở Đà Lạt và nhắn tin qua lại với chồng của Z.D. Bài đăng trên nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận trên khắp các diễn đàn MXH.

Vài tiếng sau, đại diện Nam Thư đã có phản hồi chính thức. Phía nữ diễn viên khẳng định những thông tin đang được lan truyền là sai sự thật và mang mục đích hạ bệ, gây ảnh hưởng đến danh dự cũng như uy tín của cô. Không chỉ vậy, Nam Thư cũng nhấn mạnh 4 điều không làm: Không vay mượn tiền qua các trang mạng xã hội, không có những clip nhạy cảm, không sử dụng ứng dụng hẹn hò, không liên quan đến tài khoản mạng xã hội được cho là chồng của chủ nhân bài tố. Phía Nam Thư cho biết công ty đang tiến hành lập vi bằng, nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng để xử lý sự việc này.

Phía Nam Thư cho biết lập vi bằng kiện những cá nhân tung tin hạ bệ danh dự của nữ diễn viên

Sau khi phía Nam Thư lên tiếng, Z.D vẫn tiếp tục đăng đàn gây xôn xao. Cụ thể vào sáng 7/7, Z.D đăng 2 clip dài tầm 15 phút nói về ồn ào của gia đình. Lần này, cô không trực tiếp gọi tên ai mà ẩn ý là "cô ấy" hoặc "cổ" khi chia sẻ những diễn biến của câu chuyện.

Z.D chia sẻ 70% vốn để làm homestay là do mẹ và gia đình cô hỗ trợ để 2 vợ chồng có cơ sở kinh doanh. Thời điểm phát hiện chồng ngoại tình, cô đã rất giận dữ, đề nghị từ Đà Lạt về lại Đà Nẵng để sống cùng mẹ đẻ. Thế nhưng, người chồng mong đừng "phốt" lên mạng xã hội, chủ động nhận sai và nói xin lỗi. Lúc đó, mẹ chồng của cô cũng ra mặt để khuyên ngăn 2 người tha thứ cho nhau vì con còn nhỏ. Mẹ chồng còn đề nghị Z.D dọn về sống cùng nếu không muốn ở cùng chồng nữa. Tuy nhiên, sau đó mẹ chồng lại có thái độ "quay xe", chuyển sang chỉ trích chính Z.D là người có lỗi trong sự việc này.

Z.D nghẹn ngào nói: "Trong cuộc hôn nhân này, mẹ chồng đã chửi mẹ của tôi rất nhiều, nhắn tin, gọi điện bằng những lời lẽ thô tục, xúc phạm. Bà ấy nói mẹ tôi không biết dạy con, cứ có chuyện gì xảy ra thì lỗi đầu tiên là do tôi. Chồng tôi sai cái gì, xăm mình, hút thuốc... này kia đều là do tôi. Mẹ chồng nói ngày xưa chồng tôi rất ngoan nhưng từ khi quen tôi mới thành như vậy, nhưng mọi người xem tôi đi, trên người tôi không có một vết mực nào, xăm chân mày hay môi còn không dám thì sao lại xúi chồng mình làm. Từ xưa giờ mọi chuyện đều do tôi hết".

Hiện đây chỉ là những thông tin một chiều đến từ phía Z.D, Nam Thư chưa có động thái lên tiếng giải thích hay đối đáp lại để làm rõ.