Nam thanh niên vừa "diện kiến" CEO Tim Cook hóa ra từng học tại trường "chanh sả" nhất Việt Nam, nói tiếng Anh như gió

Nếu là một người yêu công nghệ và thường xuyên lướt mạng xã hội thì chắc hẳn bạn sẽ không còn xa lạ với cái tên Duy Thẩm. Duy Thẩm là một nhà sáng tạo nội dung chuyên về mảng công nghệ với những content cực "mặn", thu hút sự chú ý của các bạn trẻ. Anh chàng hiện đang sở hữu kênh TikTok với hơn 7,5 triệu followers. cùng kênh YouTube hơn 2 triệu người đăng ký.

Sáng 15/4, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam 2 ngày của mình, CEO Apple Tim Cook đã có cuộc gặp gỡ với một vài nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung của Việt Nam. Duy Thẩm cũng nằm trong số những người có cơ hội được "diện kiến" và quay video "tóp tóp" cùng vị chủ tịch tài năng này tại Hồ Gươm (Hà Nội). Xem video có thể thấy, bên cạnh content cực hay ho, YouTuber Duy Thẩm còn khiến khán giả trầm trồ bởi khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.

Duy Thẩm là một trong những bạn trẻ Việt có cơ hội gặp gỡ với CEO Apple Tim Cook

Trong video chia sẻ trên TikTok, Duy Thẩm bày tỏ sự vinh dự trước sự xuất hiện của Tim Cook tại Việt Nam, sự xuất hiện của ông là niềm vinh hạnh đối với anh cũng như những bạn trẻ làm sáng tạo nội dung khác. Đáp lại, CEO Apple bày tỏ sự thích thú trong buổi sáng đầu tiên ở Hà Nội. Theo chia sẻ, chủ tịch của Apple rất thích món cafe trứng của Việt Nam.

Có thể thấy, Duy Thẩm đối đáp tiếng Anh khá trôi chảy với Tim Cook, dù chỉ là những mẫu câu giao tiếp đơn giản nhưng đã có thấy sự tự tin của nam YouTuber.

Duy Thẩm có cơ hội gặp Tim Cook trong chuyến công tác 2 ngày của ông tại Việt Nam

Điều này cũng không quá khó hiểu, bởi Duy Thẩm xuất thân từ Học viện Ngoại giao (DAV) - cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Ngoại giao, cơ sở nghiên cứu - đào tạo đầu ngành thực hiện chức năng nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Học viện Ngoại giao là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, cán bộ làm công tác đối ngoại của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội...

Chỉ cần nghe 2 chữ "ngoại giao" thôi là thấy độ "sang chảnh" rồi đúng không nào. Ngoài ra, ngoại ngữ cũng là một trong những điểm nổi bật của sinh viên Ngoại giao. Vì hướng tới mục tiêu làm công tác đối ngoại mà, vốn ngoại ngữ chắc chắn là yêu cầu tiên quyết rồi. Không chỉ giỏi mỗi tiếng Anh không đâu, nhiều sinh viên DAV còn giỏi 3-4 ngôn ngữ cùng lúc. Được rèn luyện trong môi trường "siêu ngoại ngữ" như vậy, Duy Thẩm cũng có cơ hội được phát triển bản thân.

Duy Thẩm là cựu sinh viên Học viện Ngoại giao

Học được gì từ phần trò chuyện của Duy Thẩm với Tim Cook?

Trong phần trò chuyện bằng tiếng Anh của YouTuber Duy Thẩm với CEO Apple Tim Cook có một số từ vựng khá hay ho, hãy cùng khám phá nhé:

1. Great honor

Cụm "great honor" là một collocation (cụm từ cố định) mang nghĩa đại loại là "niềm vinh dự lớn lao". Xa hơn nữa, bạn có thể sử dụng cụm "It's my great honor" khi muốn dùng với đại ý "Đó là niềm vinh dự lớn lao của tôi". Bạn có thể chọn cách nói "great honor" nếu muốn diễn tả sự vinh dự của bản thân để thật tự nhiên giống người bản xứ nhé!

Ví dụ: I find it a great honour to represent the constituency (tạm dịch: Tôi thấy thật vinh dự khi được đại diện cho khu vực bầu cử).

2. It's my pleasure

Theo từ điển Cambridge , "it's my pleasure", đồng nghĩa với "it was a pleasure" là một thành ngữ ý chỉ "a polite way of replying to someone who has thanked you" (một cách lịch sự để đáp lại lời người đã tỏ sự cảm kích với bạn). Dễ hiểu hơn, trong tiếng Việt cụm này tương đương với "Đây là niềm vinh dự của tôi".

Ví dụ: "It was so kind of you to give us a lift". "Don't mention it - it was a pleasure" (tạm dịch: Thật tốt bụng khi cho chúng tôi quá giang". "Không có gì đâu - Đó là niềm vinh dự của tôi".

Từ điển Cambridge định nghĩa cụm "it's my pleasure"

3. On top of the world

Từ điển Cambridge định nghĩa "on top of the world" là một thành ngữ với nghĩa "extremely happy" (tạm dịch: vô cùng vui, cực kỳ hạnh phúc, "đỉnh của chóp", "10 điểm không có nhưng"...).

Ví dụ: She was feeling on top of the world (tạm dịch: Cô đấy đã đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc).

Tổng hợp