Nam thanh niên tử vong vì rủ bạn nhậu chém nhau

Theo thông tin ban đầu, tối 26/10, Nguyễn Văn Long (SN 1980, trú tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa), Ngô Văn H. (SN 1985) và Ngô Văn K. (SN1988 cùng trú xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa) ngồi uống bia tại quán ở xã Xuân Cẩm (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Đến khoảng 0h00' ngày 27/10, Long và K. xảy ra cãi nhau, K. thách thức Long: "Bây giờ mỗi anh em mình một con dao, ai chém trước người đấy thắng". Nghe vậy, Long vào bếp lấy 2 con dao (loại dao phay, một trắng, một đen) mang ra đưa cho K..

Hiện trường xảy ra vụ án.

Khi K vừa cầm dao, Long đứng đối diện chém một nhát vào cổ K. khiến K. tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Long dùng áo của mình băng bó vết thương cho K. Sau khi sự việc xảy ra, Long đến Công an xã Xuân Cẩm đầu thú về hành vi giết người.

Công an huyện Hiệp Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, các đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh theo quy định. Hiện vụ việc và đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.