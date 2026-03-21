Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (sinh năm 1995, ngụ tại Phường Gia Định) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, khoảng 13h50 ngày 15/3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tố giác của chị H.T.D.T (SN 1982, ngụ TP.HCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao hàng.

Nhận tin báo, công an vào cuộc xác minh, mời người liên quan là Trương Nguyên Huy đến làm việc.

Trương Nguyên Huy

Theo trình bày của bị hại, trưa cùng ngày, chị T. nhận đơn hàng giao đồ ăn qua ứng dụng. Khi đến địa chỉ giao hàng, người đặt yêu cầu gửi tại quầy lễ tân khách sạn. Tuy nhiên, thời điểm này không có nhân viên lễ tân nên chị T. đề nghị chờ người nhận trực tiếp.

Ít phút sau, Trương Nguyên Huy đi ra, sau khi lời qua tiếng lại đã bất ngờ dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu chị T., khiến nạn nhân ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân. Không dừng lại, đối tượng tiếp tục có hành vi xô đẩy khiến nạn nhân ngã lần thứ 2, chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn. Sau vụ việc, chị T. được người dân hỗ trợ, đến bệnh viện thăm khám.

Hiện trường sự việc được ghi lại

Tại công an, Trương Nguyên Huy khai nhận giữa Huy và chị T. xảy ra tranh cãi do bất đồng về cách thức nhận hàng. Huy đã dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân nhiều lần, sau đó tiếp tục có hành vi kéo tay khiến nạn nhân ngã.

Theo công an, hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ những va chạm nhỏ trong đời sống, là hành vi không thể chấp nhận và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Mọi công dân cần nhận thức rõ: chỉ một phút nóng giận, thiếu kiềm chế có thể đẩy bản thân trở thành đối tượng vi phạm pháp luật, đối diện với trách nhiệm hình sự, bồi thường dân sự và những hệ lụy lâu dài cho bản thân, gia đình, xã hội.

Công an TP.HCM kiên quyết điều tra đến cùng, xử lý dứt điểm các hành vi côn đồ, xâm hại sức khỏe người khác. Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào.