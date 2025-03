Ngày 25-3, Công an xã Tân Minh, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã bàn giao Ngô Văn Quang (SN 1992, trú tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng), là nghi phạm vừa gây ra vụ cướp táo tợn tại cửa hàng Winmart (thôn Vĩ Hạ, xã Tân Minh), cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý theo quy định.

Công an xã Tân Minh bắt giữ đối tượng Ngô Văn Quang

Trước đó, khoảng 21 giờ 42 phút ngày 24-3, tại cửa hàng Winmart ở thôn Khôi Vĩ Hạ, một người đàn ông đến hỏi mua hàng. Khi thanh toán tiền, người đàn ông này bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nhân viên bán hàng rồi rút khay đựng tiền và bỏ chạy.

Nhận được tin báo, toàn bộ lực lượng Công an xã Tân Minh đã khẩn trương triển khai đến hiện trường, kết hợp với quần chúng nhân dân tổ chức vây và bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp tại cửa hàng Winmart. Tang vật thu giữ gồm chiếc xe máy BKS 16L4-6295, 1 bình xịt hơi cay.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Ngô Văn Quang (SN 1992, trú tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng.