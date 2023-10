Nam thanh niên tâm thần truy sát, 3 người trong gia đình thương vong

Chiều 30-10, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Thanh Cường (34 tuổi; ngụ thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng 2 người chết, 1 người bị thương nặng

Thông tin ban đầu, Hồ Thanh Cường là người khuyết tật, đang điều trị bệnh tâm thần ngoại trú.

Khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, trong lúc lên cơn tâm thần, Cường đã dùng rựa đuổi chém nhiều người thân trong gia đình.

Hậu quả, cha của Cường là ông Hồ Hữu Cảnh (73 tuổi) chết tại chỗ, anh trai là Hồ Quốc Nhật (42 tuổi) bị chết trên đường đi cấp cứu, còn mẹ là bà Trương Thị Dư (73 tuổi) bị thương rất nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo người dân địa phương, đối tượng Hồ Thanh Cường có biểu hiện bị bệnh tâm thần nên tâm lý thường xuyên bất ổn.