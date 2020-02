Nam thanh niên sát hại cô gái ở phòng trọ rồi chở tới bệnh viện cấp cứu

Ngày 9/2, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đại Chung (30 tuổi) để điều tra vì nghi sát hại chị Hoàng Ngọc Huyền T. (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).



Theo điều tra, khoảng 7h30 ngày 8/2, Chung đưa chị T. tới bệnh viện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp cứu. Tại đây, các y bác sĩ phát hiện chị T. đã tử vong từ trước do ngạt thở và có nhiều nghi vấn. Lúc này, các y bác sĩ đã báo cho công an để điều tra làm rõ cái chết của cô gái này.

Công an khám nghiệm 1 vụ án.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm tử thi, hiện trường và mời Chung tới làm việc. Qua khám nghiệm công an xác định chị T. tử vong do ngạt thở ở phần cổ có vết bầm tím.

Khi làm việc với Chung thì người này khai báo rằng do ghen tuông nên đã dùng tay sát hại chị T.