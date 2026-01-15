Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin một nam thanh niên dùng dao đâm nữ nhân viên một cơ sở chăm sóc sắc đẹp rồi về nhà tự tử. Hình ảnh trích xuất từ camera về diễn biến vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, ngày 14/1, Chỉ huy Công an xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Nam thanh niên bất ngờ lao đến tấn công nữ nhân viên tiệm làm đẹp. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra hôm 12/1 tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn thôn Thạch Hà 1, xã Ninh Sơn. Thời điểm này, nam thanh niên đang ngồi trên ghế sofa trong quán còn nữ nhân viên đang ngồi dưới đất làm đẹp cho khách hàng. Bất ngờ, nam thanh niên đứng dậy, dùng dao tấn công nữ nhân viên khiến những người có mặt kinh hãi, la hét. Nam thanh niên sau đó bỏ chạy ra ngoài, sau đó chạy về nhà ở xã Anh Dũng, dùng dao tự tử.

Cả nam thanh niên và nữ nạn nhân sau đó được người thân đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Vụ việc hiện đang được công an xã Ninh Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.