Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 1 người bị đâm chết

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong trong lúc ăn nhậu.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/11, ông Nguyễn Phi L. (SN 1975, ngụ thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây, Đắk Lắk) tổ chức ăn nhậu tại nhà.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, trong lúc ngồi nhậu, giữa ông Mai Chí N. (SN 1973) và ông Lê Ngọc Sơn (SN 1991), cùng ngụ thôn Xuân Thành, đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Hiện trường vụ án mạng.

Sau đó, Lê Ngọc Sơn chạy về nhà mình, cạnh nhà ông L., lấy một con dao rồi quay lại tìm đánh ông N. Khi thấy nạn nhân đang ở trong nhà, Sơn lập tức cầm dao đâm một nhát trúng ngực, khiến ông N. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tuy An Tây đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Trước đó, ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự đối tượng Vi Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ) để điều tra về hành vi "Giết người".

Thông tin ban đầu, Vũ và anh Nguyễn Bình T. (24 tuổi, trú tại TP.HCM) quen biết nhau từ đầu năm 2025.

Khoảng tháng 7/2025, anh T. đến nhà Vũ tại phường Buôn Hồ để ở và cùng làm nghề cắt tóc. Trưa ngày 7/9, nhà Vũ tổ chức đám giỗ nên cả 2 có ăn nhậu. Đến 17h, T. định lấy xe máy ra xã Pơng Drang (Đắk Lắk) để chở thêm một người bạn đến chơi.

Thấy anh T. đã uống nhiều bia, trời đang mưa to, sợ đi đường nguy hiểm nên Vũ đã ngăn cản và giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Vũ đã cầm ly uống bia thủy tinh ném vào đầu T. rồi cả 2 lao vào vật lộn.

Phát hiện sự việc, nhiều người trong nhà chạy đến can ngăn. Thấy T. chảy nhiều máu ở đầu nên mọi người đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Tuy nhiên đến sáng ngày 9/9, do bị thương quá nặng nên anh Nguyễn Bình T. đã tử vong.